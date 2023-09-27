中市邀60消防員護旗惹議員批評 消防楷模卻說「無比榮耀」

台中市雙十國慶邀60名消防員、2隻搜救犬「展護國旗進場」，民進黨議員黃守達、時力議員吳佩芸齊轟此舉「脫離消防專業」、「濫用消防人力」要求市府收回成命。有消防楷模則在議員臉書留言「心裡感到無比榮耀」，會帶家人出席。

民進黨議員黃守達指出，消防基層反映，消防局收到民政局公文，國慶升旗典禮出動60名消防人員，展護巨幅國旗進場，參加人員為配合活動須花時間排練，覺得消防人力遭濫用。

時力議員吳佩芸說，屏東明揚大火才過6天，各界針對如何精進消防專業討論不斷，有基層消防員陳情，展護巨幅國旗進場人員，嚴重脫離消防專業勤務，市府應立即收回這離譜的動員令。

多位消防員在議員臉書留言，他說自己是今年的「消防楷模」之一，受邀參加「向城市英雄致敬」國慶大典，「心裡感到無比榮耀」。比消防員更辛苦的是家人，他表示會帶家人一起出席分享光榮。另感謝議員關心消防員的權益。

民政局表示，國慶升旗典禮是重大國家慶典，更是全民向國家及城市英雄致敬的重要場合，今年主題「向城市英雄致敬」，邀請U12世界盃選手葉壘、羅宇彥、陳昶叡、搜救隊神秘嘉賓領唱國歌，更邀請消防人員擔任展護巨幅國旗進場，接受全體市民致敬，感謝打火弟兄捍衛城市安全的英勇奉獻。

民政局強調，消防局由全市1500名打火弟兄中，以自願報名徵求約60，也邀請義消共襄盛舉，在國慶典禮接受市民致敬。