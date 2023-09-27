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放長線釣大魚...桃園男投資5萬獲利 想加碼匯72萬遭擋險被騙

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名54歲曹姓男子昨上午至八德區金和路一間銀行欲匯款新台幣72萬元，行員發覺有異報警。經了解曹男先前加入LINE投資群組，投資5萬元小額獲利，於是再加碼72萬元，警方一聽這就是常見「假投資真詐騙」，放長線釣大魚騙取被害人錢財，曹男聽完嚇壞打消匯款念頭。

八德警方昨上午11點多獲報趕到銀行，初步向曹男詢問，他表示日前在LINE加入股票投資群組，對方自稱是投顧公司，已經幫很多人操作股票賺到很多錢，再誘騙曹男把錢匯到對方提供的帳號，聲稱輕鬆賺、代操作保證能獲利。由於曹男先前投資5萬有獲利，所以這次決定一口氣加碼投資72萬元，對此警方聽完認為這就是常見的假投資真詐騙，利用放長線釣大魚的手法降低被害人戒心，經員警查證該投資群組，果然已被通報多次詐騙紀錄，曹男才驚覺被騙，成功攔阻。

警方提醒，「假投資真詐騙」為詐騙集團常用的6大詐騙伎倆，詐騙集團常以穩賺不賠、保證獲利等話術行騙，先讓被害人投資小筆資金獲利，再誘騙加碼投資後馬上切斷聯繫；警方呼籲，沒有穩賺不賠的投資，不要遭話術欺騙，遇案可撥打165或110查證，以免受騙上當。

曹男昨至八德區金和路一間銀行欲匯款新台幣72萬元，行員發覺有異報警。記者周嘉茹／翻攝
曹男昨至八德區金和路一間銀行欲匯款新台幣72萬元，行員發覺有異報警。記者周嘉茹／翻攝
曹男稱在群組投資5萬元獲利，想在匯款72萬元，但警方勸導這是假投資真詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝
曹男稱在群組投資5萬元獲利，想在匯款72萬元，但警方勸導這是假投資真詐騙手法。記者周嘉茹／翻攝

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