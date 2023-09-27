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老翁山區打獵中彈亡 同行友人說詞反覆聲押

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

張姓老翁和友人到新北市雙溪山區野營時，疑使用土製獵槍不慎打傷自己，送醫不治，檢警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
張姓老翁和友人到新北市雙溪山區野營時，疑使用土製獵槍不慎打傷自己，送醫不治，檢警封鎖現場採證釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓男子前天和張姓老翁、楊姓男子到雙溪山區打獵，張姓老翁頭部中彈，送醫不治；蕭男先向警方說不知張為何中槍，後來又改口說是張使用獵槍走火。但警方查出蕭案發後藏槍，不排除是蕭槍擊造成張死亡，先依過失致死等罪嫌移送，檢方訊後聲押蕭男。

同行楊男案發後開車載蕭男到雙溪分駐所報案即開車離開，警方認定他和蕭男都涉犯違反槍砲罪嫌，昨晚持拘票將人帶回偵詢釐清。

六十歲蕭姓男子前晚九時許到雙溪派出所報案，指同行野營的七十四歲張姓老翁遭人槍擊。員警和蕭男回到野營地點，並通知救護車將張送醫，急救至當晚十一點十分宣告死亡。

蕭男說，他和張翁是前天下午由楊男開車載到雙溪野營，楊男先離開，他和張在營地喝酒後分頭在溪流捕蝦，突然聽到槍響他趕往察看，發現張中彈倒地，就到派出所報案。

但警方調閱監視器發現是楊男開車載蕭男到派出所，蕭隨後改口，指張姓老翁應是使用他的獵槍不慎打中自己，他擔心非法持有獵槍曝光才說謊，昨天清晨帶警方到附近河床草叢起獲槍彈。

張姓老翁頭部和身體有多處槍傷，檢警認為應該是發生膛炸造成，但涉案獵槍大致完整，檢警對蕭的說法存疑，除採集虎口跡證送驗，也將比對彈道位置，查明是誰開槍，也不排除還有第四人在場。

槍擊 過失致死

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