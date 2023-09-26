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德國男女遊茶壺山迷路！友人打119求助 消防員上山找人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

兩名30多歲德國男女，今天在新北市瑞芳區茶壺山迷路，消防局接到他們的友人報案，上山找到兩人，平安帶下山。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天傍晚6點19分接獲報案，指有1男1女兩名德國人爬茶壺山時迷路。

消防局出動第6大隊和九份、瑞芳、秀峰分隊，共6車14人，加上義消12人，晚上7點3分由茶壺山登山口進入搜尋，7點18分找到人，2名德國遊客意識清楚，在消防人員帶領下，晚上7點40帶回登山口。

新北市消防局第6大隊長羅億田說，登山前應評估自身體能，確實妥善規劃登山行程，儘早出發前往以免攻頂時間過晚，導致下山時天色昏暗，路徑難以分辨而造成迷途。若登山不幸迷路時，請保持冷靜不要慌張，撥打119或112告知定位點，保持通訊、製造聲響、千萬不要隨意走動，在原地等待消防人員前來救援。

兩名德國人今天在新北市瑞芳區茶壺山迷路，消防局上山找到兩人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
兩名德國人今天在新北市瑞芳區茶壺山迷路，消防局上山找到兩人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
兩名德國人今天在新北市瑞芳區茶壺山迷路，消防局上山找到兩人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
兩名德國人今天在新北市瑞芳區茶壺山迷路，消防局上山找到兩人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝

德國 瑞芳

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