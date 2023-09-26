台南女移工失聯成新北無名屍 新莊警佐協助中秋返鄉落葉歸根

新北市淡水河畔去年8月發現1具女性浮屍，面容疑為外籍。新莊警分局防治組巡佐王聖傑近期清查無名屍資料，發現同時間台南某工廠曾通報泰國女移工失聯，恰巧她的弟弟也在台灣工作。經抽絲剝繭比對，終於在中秋節前夕確定身分，家屬近日抵台，將帶她返鄉落葉歸根。

王聖傑先發現去年8月10日在淡水區金色水岸河畔，有1具無名女屍疑為外籍人士，而台南有1名38歲泰籍女移工，去年8月8日無故未返回工廠上班，12日被雇主通報失聯協尋。

雖然一南一北相距甚遠，他仍將照片傳給移民署新北專勤隊，利用人臉辨識系統，發現相似度將近9成，恰巧女移工的弟弟在台中工作。經聯繫，弟弟認出無名屍手臂上刺青，圖案與姊姊一樣，隨後被安排北上採集DNA樣本，送交法醫研究所比對。

最後由士林地檢署確認無名女屍身分就是這名女移工，警方接著聯繫泰國的家屬趕來台灣處理後事，安排遺體火化，中秋節前夕終於完成相關手續，家屬準備將骨灰帶返故鄉落葉歸根，再三向警方致謝。

新莊警分局長周振安表示，若親人失蹤已久，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組，申請採樣DNA鑑驗比對，相關程序完全免費，不僅能協助提供線索，更能讓失蹤者早日與家人團圓。