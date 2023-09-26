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國3北上散落水泥粉大塞車！回堵約2公里 警追肇逃最重開罰2.7萬元
國道3號桃園市龍潭路段北上69.5公里，今天下午一輛載有水泥貨車，行經該處突然掉落水泥粉大量散開，占用中線及外側車道，造成北上車流壅塞回堵約2公里，肇事者逃逸，國道警方表示，警方立即派員緊急處理和疏導交通，已在下午16時23分排除事故、恢復通車，幸未造成車輛及人員受傷情事，警方已鎖定肇事車輛追究賠償。
國道警方表示，國3北上69.5公里龍潭路段今天下午14時38分，一輛貨車載運的水泥粉掉落車道大量散開，占用中線及外側車道，造成後方北上車流塞車回堵，肇事者逃逸，警方調閱影像資訊鎖定肇事車輛追查到案，警方並依規定可處9000至1萬8000元罰鍰，及須負擔處理作業費每半小時3000元，警方處理時間估算約1時45分，肇事者將須負擔處理作業費逾9000元，得不償失。
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