撞死女騎士逃宜蘭廟中亡…肇事駕駛傳曾任分局長 桃警回應了

桃園市大園區一名23歲梁姓女子，昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，遭對向一輛左轉小客車撞擊死亡，小客車駕駛肇事逃逸，警方掌握肇事的69歲廖姓車主，追到宜蘭山區卻發現廖男輕生死亡。廖男經查為一間保全公司幹部，網傳他曾任分局長警職，桃園警方澄清「無任過警職」，後續有待進一步調查。

梁女昨下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，但廖姓駕駛下車查看後卻又上車肇逃，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士經過趕緊停下打119報案，但救護人員到場時梁女已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

對此大園警方獲報後調閱監視器，掌握涉案車主身分，發現廖男沿國道5號在蘇澳交流道進入宜蘭，昨晚追查於蘇澳砲台山一處公廟尋獲廖男，卻發現人已輕生死亡，旁邊還留有遺書；據了解，廖翁在遺書上表示無法面對車禍悲劇，才走上絕路。

據悉，廖男生前為一間保全公司經理，2011年與妻子登記結婚，兩人皆在同一間公司上班，但其妻子指控廖男在工作期間與異性有不當感情，經雙方多次溝通協調仍無法改善，感情逐漸不睦，後來分居於2020年離婚，家中只剩廖男一人。

另廖男臉書頁面記載就讀中央警官學校，10年前也曾有網媒報導他曾任警職，甚至當過分局長。但宜蘭警方表示，廖男未曾在宜蘭縣警局服務，桃園警方也澄清「廖民無任過警職」，後續有待警方進一步調查。

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