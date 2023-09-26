淡水男違停買便當被嗆！下一刻也因別人違停 開車撞到行人

新北市淡水馬偕醫院旁邊的民生路有許多餐飲店，日前1名男子直接將轎車違停路邊占去半個車道，人到對街買便當，引起路過駕駛人不滿，開到他旁邊嗆聲飆罵髒話後駛離。男子疑似開車想要追上前理論，結果也因為路旁有違停，撞到走在馬路中央的行人。

淡水竹圍地區居住人口密度高，雙向各1車道的民生路因鄰近醫院，開了許多餐飲店，包括貨車到店補貨、民眾用餐時段消費，違規臨停特別多。1名男子20日中午開車行經，遠遠就看見有人拎著便當過馬路，朝路旁違停轎車走去。

男子貼近對方車身停下，似乎刻意不讓「便當男」有空間可以開車門，只能站在旁邊等。他車上的女子擔心發生衝突，哀求：「不要理他，不要理他，快走，快走啦！」但男子依舊開嗆：「你停在那邊有好一點喔？」並飆罵髒話才駛離。

「便當男」回嗆之後，疑似想要開車追上去理論，不料前方路邊也是有違停占去半個車道，行人被迫走在車道中央，結果他的轎車右側後視鏡撞到行人手臂。

「便當男」為了自己方便，前一刻違停造成他車通行不便，隨後自己也因為他車違停，害他開車撞到行人，整個過程都被行車記錄器拍下，上傳網路影音平台。

轄區淡水警分局表示，包括雙方對嗆、事後開車撞到行人，警方均未接獲報案。此外，竹圍地區的民權、民族、民生路因違停嚴重，平日都有加強巡邏取締，光是民生街，本月迄今已告發194件違停，未來仍將持續加強取締違規。