老婦人吃草仔粿噎到！119線上指導急救再送醫 仍未能救回

新北市年近90歲的李姓老婦人昨天在家裡吃草仔粿時噎到，消防人員抵達時已無生命跡象，送往台大醫院金山分院急救未能救回性命。基隆地檢署檢察官今天上午前往相驗，釐清死因後，將遺體發交家屬善後。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天下午4點45分接獲報案，李姓老婦人吃草仔粿時噎住，消防人員線上指導家屬施行哈姆立克法及心肺復甦術（CPR），同步派員前往救護。

據了解，照顧老婦人的外籍看護發現她出狀況時，通知雇主，並打119報案求救。防局人員線上指導家屬進行哈姆立克法搶救，聽到老婦人已無呼吸心跳，再教家屬施作CPR。救護人員趕到時，老婦人仍未恢復呼吸心跳，持續急救並送醫，醫師搶救1小時宣告不治。

新北市消防局第6救災救護大隊指出，老年人因為咀嚼功能較差，是進食時造成異物梗塞的高危險族群，在品嘗粿類等物要特別小心。如果發生異物梗塞狀況，儘早撥打119求助，由執勤員依據狀況線上指導正確的急救處置，爭取搶救時效。