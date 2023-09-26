新豐死亡車禍…女騎士不明原因倒地 慘遭聯結車輾過身亡

新竹縣新豐鄉今天上午8時許發生死亡車禍。一名74歲孫姓女子騎乘機車沿永寧街行駛，突然不明原因倒地不起，此時黃姓男子開著聯結車行經此處，疑因車身高低差沒看到孫女，就直接將他輾過，孫女當場死亡。

新竹縣消防局指出，上午8點29分接獲通報，指出新豐鄉永寧街與長春路口有車禍事故，救護人員到場時，孫姓女子已明顯死亡，現場交由警方處理，已通報新竹縣社會處。

警方指出，該起車禍發生在今天上午8點21分，孫姓女子騎乘機車沿永寧街行駛，行經永寧街與長春路口時，因不明原因倒下，遭直行聯結車輾過致死，救護人員到達時，孫姓女子已明顯死亡、未送醫，聯結車駕駛黃男經酒測後，酒測值為0，至於詳細事故原因，仍待釐清中。