「明揚」爆炸成教訓 新北消防安檢員心聲：拚命稽查就怕業者隱匿

明揚屏東廠22日發生爆炸釀成上百人傷亡，屏東縣府發現明揚只能儲存1百公斤有機過氧化物，但卻被查出超量儲存3千公斤達管制量30倍以上。1名從事消防安檢工作的消防人員表示，業者若刻意隱匿危險物品儲量，安檢人員無從得知，只能由消防員透過平時查察來獲知，若不落實查察，不幸該場所發生意外，安檢人員還恐將面臨究責。

從事消防安檢工作已13年的消防員表示，執行危險物品安檢時會向工廠業者索取SDS（物質安全資料表），安檢人員會從物質安全資料表中去判定危險物品特性，釐清是否是消防局掌管的危險物品，若不是由消防局列管的危險物品則無法可管，但若是由消防局列管的物質，則依照危險物品管理辦法規定來了解是否有達管制量，若達管制量就會列管檢查，但若未達管制量時因不適用消防法規，業者依法不需告知消防人員，存放及管理皆由業者負責。

這名消防員表示，公共危險物品管理有規範管制量及儲存上限，若發現業者違規超量儲存，安檢人員可逕行舉發開罰。除了危險物品數量外，還會從存放場所的距離、結構、設備三大面向來稽查。消防員透露，一般工業區大都是一般廠房，但存放危險物品的場所是屬於特種行業，需要與主管機關例如消防局、經發局、經濟部等單位申請圖審會勘，符合法規後才能申請設置。

警消指出，有些違章鐵皮工廠根本沒有申報列管，只能透過轄區消防隊服務區查察時揪出違法之處後再列管。就連有申報並合法列管的廠商若超量儲存還隱匿的話，安檢人員也無從得知，屆時若發生意外釀災，安檢人員恐將面臨到上級究責，安檢人員只能透過前一次稽查的紀錄來自保，因此在第一線執行危險物品稽查時，安檢人員都會以最嚴格謹慎的態度來面對，除了防止業者規避隱匿外也保護自己。