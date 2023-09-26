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兩車追撞保險公司理賠後車8萬向前車求償 法院判免賠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

莊姓男子在路上停車，準備違規左轉時被後車撞上。產物保險公司理賠後車車主8萬多元修車費，再向莊男求償8萬多元。基隆地院審理後，認為車禍原因是後車未保持安全車距，莊男違規與車禍發生無因果關係，判決保險公司敗訴，莊男不用賠償。全案可上訴。

判決指出，林姓男子前年9月20日開車行駛台2線，行經指標77公里瑞芳區路段，看到前方莊男駕駛的自用客貨車因要左轉，先減速最後停下。林因害怕被後方機車撞上，沒有緊急煞車，右前車頭撞上汪男客貨車的左後方。

林男駕駛的轎車有投保車體損失險，保險公司給付8萬4017元修車費後，向法院提起損害賠償告訴，向莊男求償8萬4017元。法院審理時，莊男在言詞辯論期日未到場，也未提出書狀聲明及陳述。

法院查出，林男當天開車沿台2線往宜蘭方向行駛，追撞前方莊男駕駛煞停等待左轉的客貨車。警方道路交通事故調查報告記載，這起林男疏於注意車前狀況的追撞事故。事故路段中央有畫設雙黃線，可知莊男違規左轉。

林男描述車禍發生過程時說，看到前方莊男的車輛打左轉方向燈，煞車準備左轉。他因從照後鏡看到車後有機車，因此不敢急踩煞車，導致煞車不及撞上前車。

法院指出，從相關事證可知兩車碰撞前，林男已查莊男開車欲左轉，因而減速最後靜止的車前狀況，林男此時原應即時採取相應必要措施，但林稱見後方有機車，所以未急煞才追撞前車，顯示他未與前車保持安全車距。

法院認為，莊男在劃設雙黃線路段違規左轉，並非林男開車追撞前車事故原因，也就是莊男違規行為和這起事故發生，無相當因果關係存在。侵權行為請求損害賠償，須損害發生與加害人故意或過失加害行為間，要有相當因果關係才能成立，判決保險公司代位行使損害賠償請求權，欠缺適法根據，駁回告訴。

產物保險公司理賠保戶8萬多元修車費後，向車禍另一方莊男求償8萬多元。基隆地院審理後，認為莊男違規與車禍發生無因果關係，判決莊男不用賠償。記者邱瑞杰／攝影
產物保險公司理賠保戶8萬多元修車費後，向車禍另一方莊男求償8萬多元。基隆地院審理後，認為莊男違規與車禍發生無因果關係，判決莊男不用賠償。記者邱瑞杰／攝影

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