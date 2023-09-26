桃園23歲女遭撞擊身亡 家屬傷心拒回應：不希望被打擾

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，遭對向一輛由59歲廖姓男子駕駛的小客車撞擊身亡，而廖男肇事逃逸後，警方昨晚以車追人，卻在宜蘭山區發現廖男輕生離世。今下午梁女遺體在醫院由檢警相驗，家屬對於案情強硬拒絕回應，不希望被打擾。

檢警在相驗後指出，梁女因車禍造成創傷性休克致死，由於本案肇事者於檢方偵查前已死亡，無法追訴刑事責任，依法未來將以不起訴處分偵結。

梁女昨下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，廖姓小客車駕駛下車查看後6分鐘，卻又開車逃逸，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士路過急忙停下打119，救護人員到場時梁女已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

對此警方以車追人，昨晚在宜蘭山區發現肇事逃逸的廖男，卻發現他已輕生死亡，一旁還留有遺書，警方後續將進一步釐清案情。而梁女遺體今下午在敏盛醫院由檢察官相驗，梁女家屬態度低調相當難過，拒絕針對案情回應，只希望外界不要再打擾，盼留給家屬空間。

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