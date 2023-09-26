快訊

最新總統大選民調出爐！侯友宜、柯文哲支持度均上升 「這人」在兩份民調都下滑

亞運跆拳道／羅嘉翎跟進！中華隊雙姝都要爭金盼延續「優良傳統」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園23歲女遭撞擊身亡 家屬傷心拒回應：不希望被打擾

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，遭對向一輛由59歲廖姓男子駕駛的小客車撞擊身亡，而廖男肇事逃逸後，警方昨晚以車追人，卻在宜蘭山區發現廖男輕生離世。今下午梁女遺體在醫院由檢警相驗，家屬對於案情強硬拒絕回應，不希望被打擾。

檢警在相驗後指出，梁女因車禍造成創傷性休克致死，由於本案肇事者於檢方偵查前已死亡，無法追訴刑事責任，依法未來將以不起訴處分偵結。

梁女昨下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，廖姓小客車駕駛下車查看後6分鐘，卻又開車逃逸，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士路過急忙停下打119，救護人員到場時梁女已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

對此警方以車追人，昨晚在宜蘭山區發現肇事逃逸的廖男，卻發現他已輕生死亡，一旁還留有遺書，警方後續將進一步釐清案情。而梁女遺體今下午在敏盛醫院由檢察官相驗，梁女家屬態度低調相當難過，拒絕針對案情回應，只希望外界不要再打擾，盼留給家屬空間。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

今下午檢警前往醫院對梁女遺體相驗。記者周嘉茹／攝影
今下午檢警前往醫院對梁女遺體相驗。記者周嘉茹／攝影

宜蘭 桃園 檢察官 車禍

延伸閱讀

中秋連假 桃園警估下午時段車多籲善用替代道路

桃園觀旅局細數13區中秋賞月景點 特別點名一處無光害

桃園首座智慧垃圾箱啟用 張善政：明年10部隨時丟垃圾

桃園爭取消防危險加給比照雙北 張善政：會鍥而不捨

相關新聞

淡水男違停買便當被嗆！下一刻也因別人違停 開車撞到行人

新北市淡水馬偕醫院旁邊的民生路有許多餐飲店，日前1名男子直接將轎車違停路邊占去半個車道，人到對街買便當，引起路過駕駛人不...

老婦人吃草仔粿噎到！119線上指導急救再送醫 仍未能救回

新北市年近90歲的李姓老婦人昨天在家裡吃草仔粿時噎到，消防人員抵達時已無生命跡象，送往台大醫院金山分院急救未能救回性命。...

新豐死亡車禍…女騎士不明原因倒地 慘遭聯結車輾過身亡

新竹縣新豐鄉今天上午8時許發生死亡車禍。一名74歲孫姓女子騎乘機車沿永寧街行駛，突然不明原因倒地不起，此時黃姓男子開著聯...

高雄鬧區驚傳火警！疑冷氣機起火大樓外牆延燒 路人吃驚急求救

高雄市新興區今天下午發生火警，火舌沿著大樓外牆延燒，令居民和路人吃驚。消防局動員6支分隊趕赴滅火，約20分鐘撲滅火勢，未...

「明揚」爆炸成教訓 新北消防安檢員心聲：拚命稽查就怕業者隱匿

明揚屏東廠22日發生爆炸釀成上百人傷亡，屏東縣府發現明揚只能儲存1百公斤有機過氧化物，但卻被查出超量儲存3千公斤達管制量...

兩車追撞保險公司理賠後車8萬向前車求償 法院判免賠

莊姓男子在路上停車，準備違規左轉時被後車撞上。產物保險公司理賠後車車主8萬多元修車費，再向莊男求償8萬多元。基隆地院審理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦