閨密設局夥同男性友人洗劫女直播主 2人都吃上官司

許姓男子被控於今年6月間，潛入台南市某豪宅大樓18樓，涉嫌持刀挾持吳姓女直播主，搜刮財物與現金，逃離時被大樓保全發現丟棄贓物。警方隔天在桃園逮捕許，並查出吳女閨密設局。台南地院法官依共同犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處鍾女徒刑7年10月，許徒刑7年6月，案可上訴。

判決說，許男與鍾女是朋友關係，鍾女與吳姓女被害人也是朋友，鍾女因此知悉吳女住家環境及經濟狀況。許因向鍾女借款20萬元及另積欠他人債務，需錢孔急，與鍾利用吳女的女兒保母請假，吳女委託鍾女到她住所幫忙照顧女兒機會，鍾女事先拍攝吳女住所格局照片傳送予許。

鍾女和許相約今年6月15日晚間，在台南市中西區金華路附近，將吳女住所盜拷磁扣交予許。許於同年6月16日下午1點56分，自吳女住所大樓停車場出入口進入，以磁扣乘坐電梯至18樓逃生樓梯間，等待鍾女開啟吳女住所大門。

鍾女佯裝訂購外送出門取餐返回，打開住所大門，許身著頭套、鴨舌帽及袖套，並攜帶空氣槍（無殺傷力）及尖刀各1支侵入吳女住處後，先假意將鍾女推倒在地，再以徒手毆打吳女，將她壓制在地。

許又持空氣槍及尖刀指向吳女，並脅迫吳女配合，否則將對吳的女兒不利，再以自備束帶捆綁吳女雙手，造成吳女頭部、左臉、鼻部及下巴、背部及雙手腕擦挫傷。

許將吳女帶至住處樓中樓上層，拿取名牌包15個(價值約200萬元)、名錶5只(價值約200萬元)、賓士車鑰匙1個放入大提袋內，及拿取現金1萬多元，得手後再將吳女雙腳及鍾女雙手、雙腳以束帶捆綁後，循原路下樓離去。

2女掙脫束帶後，以電話通知管理室並報警，保全人員追逐許，許將大提袋丟棄在巷弄內，由保全人員取回大提袋。員警據報後到場處理，循線拘提許、鍾女到案。