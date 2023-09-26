快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

閨密設局夥同男性友人洗劫女直播主 2人都吃上官司

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

許姓男子被控於今年6月間，潛入台南市某豪宅大樓18樓，涉嫌持刀挾持吳姓女直播主，搜刮財物與現金，逃離時被大樓保全發現丟棄贓物。警方隔天在桃園逮捕許，並查出吳女閨密設局。台南地院法官依共同犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處鍾女徒刑7年10月，許徒刑7年6月，案可上訴。

判決說，許男與鍾女是朋友關係，鍾女與吳姓女被害人也是朋友，鍾女因此知悉吳女住家環境及經濟狀況。許因向鍾女借款20萬元及另積欠他人債務，需錢孔急，與鍾利用吳女的女兒保母請假，吳女委託鍾女到她住所幫忙照顧女兒機會，鍾女事先拍攝吳女住所格局照片傳送予許。

鍾女和許相約今年6月15日晚間，在台南市中西區金華路附近，將吳女住所盜拷磁扣交予許。許於同年6月16日下午1點56分，自吳女住所大樓停車場出入口進入，以磁扣乘坐電梯至18樓逃生樓梯間，等待鍾女開啟吳女住所大門。

鍾女佯裝訂購外送出門取餐返回，打開住所大門，許身著頭套、鴨舌帽及袖套，並攜帶空氣槍（無殺傷力）及尖刀各1支侵入吳女住處後，先假意將鍾女推倒在地，再以徒手毆打吳女，將她壓制在地。

許又持空氣槍及尖刀指向吳女，並脅迫吳女配合，否則將對吳的女兒不利，再以自備束帶捆綁吳女雙手，造成吳女頭部、左臉、鼻部及下巴、背部及雙手腕擦挫傷。

許將吳女帶至住處樓中樓上層，拿取名牌包15個(價值約200萬元)、名錶5只(價值約200萬元)、賓士車鑰匙1個放入大提袋內，及拿取現金1萬多元，得手後再將吳女雙腳及鍾女雙手、雙腳以束帶捆綁後，循原路下樓離去。

2女掙脫束帶後，以電話通知管理室並報警，保全人員追逐許，許將大提袋丟棄在巷弄內，由保全人員取回大提袋。員警據報後到場處理，循線拘提許、鍾女到案。

法院審酌，鍾女與被害人吳女為朋友關係，卻利用其信任，與許共同以攜帶兇器侵入住宅方式強盜犯案，依共同犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處許徒刑7年6月，鍾女徒刑7年10月。

鍾姓女子（中）涉嫌台南女主播強盜案，台南地院法官依共同犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處鍾女徒刑7年10月。圖／本報資料照片
鍾姓女子（中）涉嫌台南女主播強盜案，台南地院法官依共同犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處鍾女徒刑7年10月。圖／本報資料照片

保全 台南

延伸閱讀

陳為民昔遭女友設局偷賣房「一夜破產」 親揭現況

陳為民昔遭女友設局偷賣房「一夜破產」 親揭現況

婚禮上遭閨密爆料「拍過AV」 新娘急撇清仍遭親友逼問到底

蹲牢錢還是要還 張淑晶12年前領走閨密200萬元、更二審判吐回

相關新聞

區間測速「雙輸」？ 台3線獅潭兩路段將暫停執法1個月

苗栗縣三灣、獅潭鄉的台3線路段是大型重機假日出遊馳騁的熱門路段，警方及公路總局等相關單位規畫在當地兩處路段實施區間測速，...

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，遭對向一輛左轉的小客車擦撞重傷身亡。據了解，去...

影／桃園左轉撞死23歲女騎士 駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇事...

新北雙溪老翁打獵頭部中彈死…同行者謊稱遭不明人士槍擊 警釐清案情中

新北市張姓老翁昨晚與蕭姓、楊姓友人持土製獵槍，到雙溪山區打獵、抓蝦時，張的頭部遭到槍擊送醫不治，蕭男報案指張遭不明人士槍...

桃園撞死女騎士逃逸宜蘭廟中亡 7旬翁曾稱退休警任保全主管

桃園廖姓老翁昨天下午在桃園駕車與23歲梁姓女騎士相撞，梁女送醫不治，廖翁逃逸，一路從桃園開回故鄉宜蘭，警方深夜在蘇澳一處...

國道一號大雅段吊車故障…塞了一上午終於通了

國道一號增設銜接台74工程，今天上午5時許，因大型起重機的吊臂故障，導致清晨上班時間，國號一號僅剩一車道通行，車輛回堵到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦