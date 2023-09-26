區間測速「雙輸」？ 台3線獅潭兩路段將暫停執法1個月

苗栗縣三灣、獅潭鄉的台3線路段是大型重機假日出遊馳騁的熱門路段，警方及公路總局等相關單位規畫在當地兩處路段實施區間測速，但日前引起車友團體反彈，認為區間測速反而讓沿線成了「最吵的路段」；苗栗縣政府及縣警局決定10月起將暫停當地區間測速執法1個月，期間將調查噪音潛勢、了解區間測速與噪音的關聯，據以分析研究相關防制措施。

獅潭鄉公所8月下旬舉辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，向大型重機士伸出「友善的手」，希望化解多年來鄉民對台3線公路沿線重機不斷，帶來噪音等困擾和抱怨，促使雙向溝通；參與的車友團體認為，目前獅潭路段實施長達近9公里的區間測速造成「雙輸 」，反而成了「最吵的路段」，建議縣府可測試暫停執法，汽機車噪音是否增減即可得知，並相應作出調整。

縣警局交通隊指出，台3線103.2公里至108公里（雙向）、114.3公里至123.6公里（雙向）建置區間測速執法設備，設置迄今確實有效管控該路段的行車速度，但區間測速執法也產生車輛在區間內來回穿梭，或於路段中停等等奇特景象，部分當地居民及機車團體反映，這種狀況反而會造成噪音增加的疑慮，為傾聽民意，並基於持續有效防制事故發生、改善台3線路段居民生活安寧，因此決定10月1日至10月31日暫停區間測速執法，期間將調查噪音潛勢，了解區間測速與噪音間關聯，據以分析研究，提出相關防制措施。