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嘉縣警聯手阻詐 邀歌手王彙筑幫宣傳
為落實有效提高民眾認詐知能，嘉義縣警察局民雄分局成立民雄打詐隊，本月再次成功阻止投資詐騙，避免民眾將15萬血汗錢匯進已有7次通報紀錄的警示帳戶；此外，布袋分局偵查隊也積極宣傳阻詐，邀請深受年輕人喜愛的獨立創作歌手王彙筑，拍攝反詐宣導短片。
警方表示，40歲楊姓女子日前透過臉書加入投資line群組「富連金控高君茹」，被投資穩賺不賠話術吸引，欲匯款購買15萬元未上市公司股票，並聽信未來每天獲利可高達2萬元，欲將血汗錢都匯進已有7次通報紀錄的警示帳戶，幸即時阻止才沒被騙。
歌手王彙筑說，現在詐騙手法日新月異，詐騙集團常在社群軟體或平臺上，張貼高報酬的徵才貼文，等民眾應徵時再以薪資或獎金轉帳名義，要求繳交存摺、提款卡及提供密碼等，就是「假求職詐騙」手法，務必提高警覺，以防成為詐騙集團的人頭帳戶。
王彙筑也說，網路購物應慎選有信譽及有第三方支付商家，不要與賣方私下交易，以免遇上「假網拍詐騙」，被歹徒騙取錢財。王彙筑強調，不要任意聽從歹徒指示，應保持冷靜並小心查證，撥打165反詐騙專線，才是防詐的不二法門。
民雄分局長莊思神、布袋分局長林思妙都表示，詐騙案件多為假檢警、假親友、假交友及假投資等手法，只要戒除人性貪念，接獲來歷不明電話立即掛斷，並對信息小心查證，立即撥打165反詐騙專線，或就近到派出所詢問，都能免於遭詐騙的危險，守護自身財產。
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