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國道一號大雅段吊車故障…塞了一上午終於通了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國道一號增設銜接台74工程，今天上午5時許，因大型起重機的吊臂故障，導致清晨上班時間，國號一號僅剩一車道通行，車輛回堵到中清路、台灣大道等平面系統匝道，回堵距離到國一王田段，台中市警局也緊急派員到場疏導，截至今天下午近1時許，才排除路況，車流抒解中。

經查，此案是國道一號銜接台74工程，今天清晨5時許，現場施工人員通報，要撤離現場的吊車，不過因為吊車吊臂故障，導致無法收回，北上173.5K至172.5K處，僅能開放一車道通行，不過因吊臂遲遲無法修好，導致北上車流回堵，一路堵到中清路、台灣大道系統交流道，附近道路成了「大型停車場」。

台中市警局交通大隊獲報後，陸續加派支援，在中清中清北上匝道聯絡與環中路口、台灣大道黎明路口、五權西路與環中路口都加派警力疏導，最後在今天中午12時57分，才排除吊車吊臂的故障狀況，北上回堵的車流陸續抒解中。

國道一號北上大雅段今早因吊車故障，導致車輛回堵到市區，今天下午近1時許已排除路況，車流陸續緩解。圖／摘自高速公路1968
國道一號北上大雅段今早因吊車故障，導致車輛回堵到市區，今天下午近1時許已排除路況，車流陸續緩解。圖／摘自高速公路1968

台中市 車道 國道

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