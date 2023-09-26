國道一號大雅段吊車故障…塞了一上午終於通了

國道一號增設銜接台74工程，今天上午5時許，因大型起重機的吊臂故障，導致清晨上班時間，國號一號僅剩一車道通行，車輛回堵到中清路、台灣大道等平面系統匝道，回堵距離到國一王田段，台中市警局也緊急派員到場疏導，截至今天下午近1時許，才排除路況，車流抒解中。

經查，此案是國道一號銜接台74工程，今天清晨5時許，現場施工人員通報，要撤離現場的吊車，不過因為吊車吊臂故障，導致無法收回，北上173.5K至172.5K處，僅能開放一車道通行，不過因吊臂遲遲無法修好，導致北上車流回堵，一路堵到中清路、台灣大道系統交流道，附近道路成了「大型停車場」。