小貨車逼車急煞釀車禍 警方：駕駛涉妨害自由

台東台9線初鹿路段23日晚間發生小貨車蛇行逼車又急煞，造成後面自小客車閃避不及碰撞。台東縣警方指出，小貨車駕駛涉嫌妨害自由和交通違規，已通知車主到案說明。

徐姓男子今天到台東縣警察局台東分局指控，23日晚間10時許，開車經過初鹿路段時，遭小貨車逼車，小貨車又急煞車，讓他車頭撞上，小貨車隨即逃逸。

從徐男提供的行車紀錄器看到，徐男所駕駛的車輛跟著前方轎車行駛，突然右邊竄出一台貨車，直接切入車道差點發生碰撞，緊接著貨車一直逼車，將轎車逼進對向車道，徐男特地將車速放慢，回到正常車道，貨車接著連續2次急剎導致徐男的車頭發生擦撞。

後方的行車紀錄器也可看到，小貨車一路用爆閃燈行駛，刺眼的燈光，對雙向來車的視野造成不適。

台東分局第5組長楊義楓表示，台9線卑南鄉忠孝梅園路口23日晚上10時發生行車糾紛案件，1輛自小貨車在同車道違規超車小客車後，續恣意蛇行及煞停，導致後方自小客閃避不及發生碰撞，小貨車駕駛隨即駕車逃逸。自小客車車體受損並向初鹿派出所報案。

楊義楓表示，自小貨車駕駛行為涉及違規超車及危險駕駛等違規，將予以舉發。另逼車行為涉嫌刑法妨害自由，將通知駕駛到案說明後，移請台東地檢署偵辦。