快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園撞死女騎士逃逸宜蘭廟中亡 7旬翁曾稱退休警任保全主管

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

廖翁疑似將自己反鎖於廟旁鐵皮屋中，警方發現他時已經死亡，地上留有遺書，稱自己無法面對云云。記者陳敬丰／翻攝
廖翁疑似將自己反鎖於廟旁鐵皮屋中，警方發現他時已經死亡，地上留有遺書，稱自己無法面對云云。記者陳敬丰／翻攝

桃園廖姓老翁昨天下午在桃園駕車與23歲梁姓女騎士相撞，梁女送醫不治，廖翁逃逸，一路從桃園開回故鄉宜蘭，警方深夜在蘇澳一處廟中發現他時，已經沒有生命跡象，現場無打鬥痕跡並留下遺書，稱自己無法面對云云。網載廖翁曾在警界工作，尚未獲得證實。

警方調查，梁女昨日下午2時許在桃園市到園區騎機車，行經華興路二段與航程路二段路口，與對向左轉的廖翁小客車相撞；廖翁下車查看後，駕車逃逸，其他騎士經過報案並替梁女CPR，救護人員到場時她已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

桃園警方調閱監視器畫面鎖定廖翁車號，查出他沿國道5號在蘇澳交流道進入宜蘭，晚上9時許通知宜蘭縣警局，請宜警協助搜索；蘇澳警分局晚上10時許在蘇澳宜處土地公廟找到車輛，車中不見人影，11時許在廟旁的鐵皮屋窗口看到廖翁。

警方試圖開門，門口被由內反鎖，破入後發現廖翁已無生命跡象，室內只有他1人，身旁無打鬥痕跡，留有繩鍊、遺書與個人藥物等，疑似輕生，遺體目前交由檢方相驗，詳細死因待進一步釐清；據了解，廖翁在遺書上表示無法面對車禍悲劇，才走上絕路。

據悉，79歲廖翁生於宜蘭，離婚後家中只剩自己1人，約20餘年前到桃園工作，從事保全及物業管理公司幹部。他的臉書頁面記載就讀中央警大，也曾有網媒報導他從警員做到分局長。宜蘭警方表示，廖男未曾在宜蘭縣警局服務；至於是否曾在桃園或其他縣市擔任警職，尚待證實。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

79歲廖姓老翁開車從桃園到宜蘭，昨天深夜在蘇澳一處廟中被警方發現時，已無生命跡象。記者陳敬丰／翻攝
79歲廖姓老翁開車從桃園到宜蘭，昨天深夜在蘇澳一處廟中被警方發現時，已無生命跡象。記者陳敬丰／翻攝
桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午與小客車發生擦撞身亡，與她相撞的男駕駛廖姓老翁駕車逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午與小客車發生擦撞身亡，與她相撞的男駕駛廖姓老翁駕車逃逸。記者周嘉茹／翻攝

桃園 宜蘭 生命線

延伸閱讀

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

影／桃園左轉撞死23歲女騎士 駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

郭台銘第六波連署站出爐 基隆台北宜蘭大增站點

桃園女騎士遭撞慘死 駕駛「下車看完就逃」警方追緝中

相關新聞

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，遭對向一輛左轉的小客車擦撞重傷身亡。據了解，去...

影／桃園左轉撞死23歲女騎士 駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇事...

新北雙溪老翁打獵頭部中彈死…同行者謊稱遭不明人士槍擊 警釐清案情中

新北市張姓老翁昨晚與蕭姓、楊姓友人持土製獵槍，到雙溪山區打獵、抓蝦時，張的頭部遭到槍擊送醫不治，蕭男報案指張遭不明人士槍...

用路人注意！國1北上大雅交流道吊車故障 台中多處路段成停車場

國一北上173.5k至172.5k處近大雅交流道路段今早有吊車吊臂故障，因正處上班時間，已造成國道一號、市區道路多處回堵...

桃園撞死女騎士逃逸宜蘭廟中亡 7旬翁曾稱退休警任保全主管

桃園廖姓老翁昨天下午在桃園駕車與23歲梁姓女騎士相撞，梁女送醫不治，廖翁逃逸，一路從桃園開回故鄉宜蘭，警方深夜在蘇澳一處...

影／就想吃甘蔗！七旬老翁早上士林出發 一路問到蘆洲天黑迷路

台北市士林區1名73歲老翁日前突然很想吃甘蔗，但是還沒到產季，他從早上騎機車外出想買，竟一路問到天黑也沒買到，不知不覺騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦