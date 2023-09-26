桃園撞死女騎士逃逸宜蘭廟中亡 7旬翁曾稱退休警任保全主管

廖翁疑似將自己反鎖於廟旁鐵皮屋中，警方發現他時已經死亡，地上留有遺書，稱自己無法面對云云。記者陳敬丰／翻攝

桃園廖姓老翁昨天下午在桃園駕車與23歲梁姓女騎士相撞，梁女送醫不治，廖翁逃逸，一路從桃園開回故鄉宜蘭，警方深夜在蘇澳一處廟中發現他時，已經沒有生命跡象，現場無打鬥痕跡並留下遺書，稱自己無法面對云云。網載廖翁曾在警界工作，尚未獲得證實。

警方調查，梁女昨日下午2時許在桃園市到園區騎機車，行經華興路二段與航程路二段路口，與對向左轉的廖翁小客車相撞；廖翁下車查看後，駕車逃逸，其他騎士經過報案並替梁女CPR，救護人員到場時她已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

桃園警方調閱監視器畫面鎖定廖翁車號，查出他沿國道5號在蘇澳交流道進入宜蘭，晚上9時許通知宜蘭縣警局，請宜警協助搜索；蘇澳警分局晚上10時許在蘇澳宜處土地公廟找到車輛，車中不見人影，11時許在廟旁的鐵皮屋窗口看到廖翁。

警方試圖開門，門口被由內反鎖，破入後發現廖翁已無生命跡象，室內只有他1人，身旁無打鬥痕跡，留有繩鍊、遺書與個人藥物等，疑似輕生，遺體目前交由檢方相驗，詳細死因待進一步釐清；據了解，廖翁在遺書上表示無法面對車禍悲劇，才走上絕路。

據悉，79歲廖翁生於宜蘭，離婚後家中只剩自己1人，約20餘年前到桃園工作，從事保全及物業管理公司幹部。他的臉書頁面記載就讀中央警大，也曾有網媒報導他從警員做到分局長。宜蘭警方表示，廖男未曾在宜蘭縣警局服務；至於是否曾在桃園或其他縣市擔任警職，尚待證實。

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