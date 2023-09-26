夫婦路肩吵架衝突 駕駛違停中彰快速道路挨罰

林姓男子駕駛小客車載黃姓夫婦，因黃姓夫婦在車內發生口角，2人下車在中彰快速道路路肩發生衝突，妻子受傷但暫不提告，警方事後調查，林男違規臨停快速道路，依法開罰。

台中市大雅警分局今天透過文字稿表示，31歲林姓男子昨天晚間駕駛自小客車載送友人33歲黃姓男子與32歲黃男妻子林女。黃男因酒後在車內發生口角爭執，妻子負氣下車，黃男不滿也跟著下車。

2人竟在快速道路的路肩發生肢體衝突，林女的臉部及四肢受傷，林男見狀上前勸架，隨後林男和黃男駕車離去，獨留林女在現場。警方到場處置並通報救護人員到場將林女送醫治療。

林女表示，因爲夫妻口角糾紛，暫不提出傷害告訴。警方依程序告知相關權益並依規定家暴通報，另為防止衝突擴大，通知相關人等到案說明釐清案情。

林男經通知到案實施酒測，未有飲酒駕車情事，但他行駛在快速公路臨時停車行為，已違反道路交通管理處罰條例規定，將處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。