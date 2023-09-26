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影／就想吃甘蔗！七旬老翁早上士林出發 一路問到蘆洲天黑迷路

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北市士林區1名73歲老翁日前突然很想吃甘蔗，但是還沒到產季，他從早上騎機車外出想買，竟一路問到天黑也沒買到，不知不覺騎過橋，遠到10公里外的新北市蘆洲區，餓到沒力徘徊路邊發抖，幸被好心民眾發現報警求助。

蘆洲警分局三民派出所警員王碩鵬、范宇翔，10日晚間6時許獲報蘆洲區民族路與中正路口有迷失老人需要協助，趕抵發現老翁雙手顫抖、難以表達身分，使用人臉辨識系統查出是家住北市士林的73歲老翁，好奇詢問：你怎麼會騎機車來這邊？

老翁說不清楚，遞出1張紙條，上面有潦草字跡寫著：「請問，我要買甘蔗，在那裡買？」員警看見他有帶手機，便借來試著與家屬聯絡，告知等等先帶他回派出所休息，再送他回家，家屬因為人在台中難以趕回，頻頻致謝。

原來老翁患有巴金森氏症，平常和兒子同住。當天早上兒子準備到台中出差，老翁說要出去買甘蔗，父子倆便各自出門。但甘蔗產期大約是11月到4月，老翁可能因此買不到，沿途詢問一路問到天黑，不知不覺騎過重陽橋，經三重區再到蘆洲區，餓到迷路，路旁好心雞蛋糕攤販還請他吃。

回到派出所，員警聽說老翁從早上就沒吃飯，巴金森藥物隨身攜帶也沒吃，趕緊買便當給老翁並協助服藥，等到體力恢復才開巡邏車送他回士林，再陪同爬樓梯平安返回公寓4樓住家。

警方呼籲，家中若有高齡、失智、易走失長者，可到居住地區公所申請愛心手鍊，或到警察局安排指紋建檔，萬一迷路可協助警方更快速幫忙找到回家的路。

73歲老翁說不清楚為何獨自騎機車從北市士林到新北蘆洲迷路，他遞出1張紙條給警方，上面潦草字跡寫著：「請問，我要買甘蔗，在那裡買？」記者林昭彰／翻攝
73歲老翁說不清楚為何獨自騎機車從北市士林到新北蘆洲迷路，他遞出1張紙條給警方，上面潦草字跡寫著：「請問，我要買甘蔗，在那裡買？」記者林昭彰／翻攝
老翁迷途在路邊徘迴、雙手顫抖。回到派出所，員警聽說他從早上沒吃飯、巴金森藥物也沒吃，趕緊買便當給他，並協助服藥。圖／警方提供
老翁迷途在路邊徘迴、雙手顫抖。回到派出所，員警聽說他從早上沒吃飯、巴金森藥物也沒吃，趕緊買便當給他，並協助服藥。圖／警方提供

甘蔗

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