恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，遭對向一輛左轉的小客車擦撞重傷身亡。據了解，去年5月新竹縣天虹科技羅姓副總，違規左轉撞死一名機車騎士，該騎士疑似是梁女父親，未料事隔1年多，年僅23歲的女兒也因騎車遭撞離世。

梁女昨下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛下車查看後卻又上車離開，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士路過急忙停下打119，救護人員到場時梁女已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

據了解，去年5月鬧得沸沸揚揚的「天虹車禍案」，新竹縣一名天虹科技副總羅偉瑞，開車行經褒忠路時違規跨越雙黃線左轉，撞死一名擔任保全的戴姓機車騎士，因羅偉瑞後續還爆出關說疑雲，引發多名警局高層遭懲處，引發社會譁然。現在傳出當時遭撞死的戴姓機車騎士，疑似是昨身亡的梁女（從母姓）的父親，想不到事隔1年多，年僅23歲的女兒也同樣因騎車遭左轉車輛撞擊殞命。

大園警方昨下午獲報後，調閱監視器查詢肇事車輛，掌握涉案車主身分，沒想到警方昨晚沿車追查到宜蘭，於蘇澳砲台山尋獲駕駛，卻發現他已輕生死亡，對此車輛已被移回桃園，而駕駛遺體則報請檢察官相驗，後續案情有待警方進一步調查釐清。

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