明揚只做消防安全設備檢查？ 專家：危險品應由消防局管

屏東科技產業園區內製作高爾夫球的明揚國際公司22日氣爆大火，被縣府查後於昨公布3項違法事實，遭依法重罰240萬元，但針對廠方堆放危險物品管理權責部分，縣府和經濟部仍各說各話；屏東縣府發言人鄞鳳蘭今表示，中央跟地方是一體的，會合作解決這件事情，未來如何監督業者申請執照與實際狀況是否相符，是共同努力的方向。

縣府發言人鄞鳳蘭表示，中央跟地方是一體的，都執行相同法令，會合作解決此次大災，而明揚在申請建照的時候就是以一般廠房來申請，後續文件送到消防局審核時，就用一般廠房做消防安全設備檢查，未來如何監督業者申請執照與實際狀況是否相符，是要共同努力的方向。

她說，日前經濟部與縣府已成立協調平台，協助處理明揚公司災後事宜，經濟部常務次長林全能今中午會至屏東主持會議，討論後續應處理事項。

針對外界質疑到底是該負責工廠危險物品管理？鄞鳳蘭表示，企業要知道自己該做哪些事情，如果一開始申請就以一般廠房申請，建築執照時就是一般廠房，必須追究廠商是不是有隱匿的責任。

大仁科大火災鑑識中心主任盧守謙則認為，「應由地方消防局管轄，公共危險物品管理辦法之主管機關是消防單位，認定是一般廠房還是公共危險廠房，也是由地方消防局處理」。

他指出，廠商需依法將場內堆置原物料送至消防署指定機構檢驗成分，後續再由依消防法第15條第2項規定，讓各縣市消防局認定是否列管，並進行例行性檢查，但當前消防人力不足，無法針對廠房逐一細部檢查，「人沒有那麼多，廠房那麼大，不可能廠房都走遍，業者必須要自主通報。」

他表示，明揚昨遭縣府調查指場內堆置的公共危險物品管制量達30倍以上，依法必須設置保安檢查員跟保安監督人，確實向消防局定期自主申報，並落實每半年的1次智慧消防演練，平時也需要做教育訓練，「現在看來廠方就是軟、硬體都有問題，如果員工有被順利引導出來避難，怎麼會還有那麼多員工罹難？」