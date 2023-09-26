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花蓮警公布前3名超速路段 這路段一般與嚴重超速皆居冠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣警察局設置36處固定式雷達測速照相機、區間測速科技執法設備，統計今年6月30日至9月23日超速前3名，分別為台9線瑞穗段250.8公里處，達5854件居冠，其次193縣道玉里鎮95.4公里處，有1113件，第3名是台9線崇德段166.5公里處569件。其中250.8公里處更是嚴重超速取締件數最多。

警方指出，6月30日道路交通管理處罰條例共34條新制施行，包括「提高未停讓行人罰責」、「通盤檢討違規記點制度」、「提高無照駕駛罰則」、「加重危險駕駛罰則」四大核心項目。其中「加重危險駕駛罰則」罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，嚴重超速也由超過規定最高時速60公里修正為超過最高時速40公里。

警方統計自6月30日新法修正施行日起至同年9月23日止，取締一般超速前3名的路段以台9線250.8公里處（速限70公里）5854件最多，193縣道95.4公里處（速限50公里）1113件次之，第3名台9線166.5公里處（速限50公里）569件。

而取締「嚴重超速」前3名的路段則以台9線250.8公里處（速限70公里）222件最多，再來是193縣道95.4公里處（速限50公里）80件，第3名是台11線23.4公里處（速限50公里）28件。

警方表示，常見民眾嚴重超速最高時速逾40公里至60公里以內，機車或小型車最低處1萬2000元，最高處1萬8000元罰鍰；大型車最低處1萬8000元，最高處2萬4000元罰鍰；載運危險物品車輛最低、最高均處3萬6000元罰鍰，也將吊扣該汽車牌照6個月；若因而肇事者，可吊銷其駕駛執照。呼籲駕駛確實遵守交通規則，維護用路人安全。

花蓮警方統計自6月30日至9月23日取締超速件數，統計結果為瑞穗路段台9線250.8公里處達5854件居冠。圖／花蓮縣警察局提供
花蓮警方統計自6月30日至9月23日取締超速件數，統計結果為瑞穗路段台9線250.8公里處達5854件居冠。圖／花蓮縣警察局提供

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