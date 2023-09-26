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台中人注意！ 即日起5日 山城道路酒駕大執法

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

中秋連續假期將屆，為避免民眾酒後駕車，危害用路人安全，東勢警分局規劃今起至9月30日止，連續5日進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車及移動式測速照相勤務，呼籲民眾酒後不駕車，勿存僥倖心態。

「酒駕零容忍！」東勢警分局長林大為表示，近期仍發生酒駕肇事致人死亡案件，警方絕對不容許酒後駕車行為挑戰公權力，中秋連假期間，將持續規劃取締酒後駕車、噪音車、防制危駕及取締路口不停讓行人等勤務，並以「多點式路檢」、「重點區域巡守」等方式，提升酒後駕車執法強度，遏止酒後駕車並防制事故發生。

東勢警分局提醒，中秋連續假期，親友烤肉聚餐飲酒，想盡興且安全返家，除指定駕駛、親友接送及搭乘大眾運輸工具等方式外，也可利用酒後代駕預約服務叫車，切勿心存僥倖酒後駕車，駕駛人應確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，尊重自己與他人生命安全。

東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局即日起至9月30日止進行「酒駕大執法」，針對轄區東勢區東關路、東蘭路；石岡區豐勢路、明德路及新社區台21線、興社街等路段，加強執行取締酒後駕車等取締。圖／台中市警察局東勢分局提供

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