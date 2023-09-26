快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園左轉撞死23歲女騎士 駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇事逃逸，女子送醫仍宣告不治，警方掌握肇事車主身分，沒想到一路追到宜蘭時卻發現車主離世，後續有待警方進一步調查。

梁女昨下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，但小客車駕駛下車查看後卻又上車離開，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士經過趕緊停下打119報案，同時不斷替女子進行CPR。

救護人員接獲報案到場，發現梁女已呈現無意識、無呼吸，救護人員立即給予急救處置送醫，經搶救仍回天乏術死亡。對此大園警方獲報後調閱監視器，掌握涉案車主身分。

沒想到警方昨晚沿車追查到宜蘭，於蘇澳砲台山尋獲駕駛，卻發現他已輕生死亡，對此車輛已被移回桃園，而駕駛遺體則報請檢察官相驗，後續案情有待警方進一步調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午與小客車發生擦撞身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午與小客車發生擦撞身亡。記者周嘉茹／翻攝
小客車駕駛肇事逃逸，警方掌握身分追到宜蘭卻發現駕駛身亡。記者周嘉茹／翻攝
小客車駕駛肇事逃逸，警方掌握身分追到宜蘭卻發現駕駛身亡。記者周嘉茹／翻攝

車主 桃園 宜蘭

延伸閱讀

郭台銘第六波連署站出爐 基隆台北宜蘭大增站點

桃園女騎士遭撞慘死 駕駛「下車看完就逃」警方追緝中

宜蘭公共工程優質獎名單揭曉 個人貢獻獎由黃竣瑋拿下

桃園為何全國首創「婦幼局」？副市長蘇俊賓首爾說分明

相關新聞

影／桃園左轉撞死23歲女騎士 駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇事...

新北雙溪老翁打獵頭部中彈死…同行者謊稱遭不明人士槍擊 警釐清案情中

新北市張姓老翁昨晚與蕭姓、楊姓友人持土製獵槍，到雙溪山區打獵、抓蝦時，張的頭部遭到槍擊送醫不治，蕭男報案指張遭不明人士槍...

用路人注意！國1北上大雅交流道吊車故障 台中多處路段成停車場

國一北上173.5k至172.5k處近大雅交流道路段今早有吊車吊臂故障，因正處上班時間，已造成國道一號、市區道路多處回堵...

花蓮警公布前3名超速路段 這路段一般與嚴重超速皆居冠

花蓮縣警察局設置36處固定式雷達測速照相機、區間測速科技執法設備，統計今年6月30日至9月23日超速前3名，分別為台9線...

台中人注意！ 即日起5日 山城道路酒駕大執法

中秋連續假期將屆，為避免民眾酒後駕車，危害用路人安全，東勢警分局規劃今起至9月30日止，連續5日進行「酒駕大執法」，針對...

中秋連假出遊注意勿踩雷 台南加強取締酒後駕車4天

今年中秋連續假期，適逢開學後第一個連假，預計賞月熱門地點將出現出遊潮，台南市警六分局今天說，中秋節連假4天，將加強取締酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦