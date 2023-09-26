影／桃園左轉撞死23歲女騎士 駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

桃園市大園區一名23歲梁姓女子昨下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇事逃逸，女子送醫仍宣告不治，警方掌握肇事車主身分，沒想到一路追到宜蘭時卻發現車主離世，後續有待警方進一步調查。

梁女昨下午2點多騎機車沿大園區華興路一段直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，但小客車駕駛下車查看後卻又上車離開，留下受重傷的梁女在原地，直到其他騎士經過趕緊停下打119報案，同時不斷替女子進行CPR。

救護人員接獲報案到場，發現梁女已呈現無意識、無呼吸，救護人員立即給予急救處置送醫，經搶救仍回天乏術死亡。對此大園警方獲報後調閱監視器，掌握涉案車主身分。

沒想到警方昨晚沿車追查到宜蘭，於蘇澳砲台山尋獲駕駛，卻發現他已輕生死亡，對此車輛已被移回桃園，而駕駛遺體則報請檢察官相驗，後續案情有待警方進一步調查釐清。

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