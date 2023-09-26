疑吊車故障…國1台中、大雅段紫爆 回堵到平面車道

台中國道開車族注意！今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急。據悉，疑似國一北上173.5公里至172.5公里大雅交流道一輛施工中的吊車故障，造成國道嚴重塞車，甚至回堵到平面車道。

今早7點多，一輛在大雅交流道附近施工的吊車疑故障，造成中外線車道封閉，上午8點多，國一北上台中段到大雅段的國道即時路況更顯示紫爆，車輛幾乎無法動彈。