疑吊車故障…國1台中、大雅段紫爆 回堵到平面車道
台中國道開車族注意！今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急。據悉，疑似國一北上173.5公里至172.5公里大雅交流道一輛施工中的吊車故障，造成國道嚴重塞車，甚至回堵到平面車道。
今早7點多，一輛在大雅交流道附近施工的吊車疑故障，造成中外線車道封閉，上午8點多，國一北上台中段到大雅段的國道即時路況更顯示紫爆，車輛幾乎無法動彈。
有民眾表示，台中市平面道路多段塞車，包含，西屯區中清路二段與環中路一段路口車多回堵、台灣大道市區往沙鹿方向，國一北上台中交流道回堵，慢車道回堵至朝富路、大雅交流道回堵至水湳，呼籲用路人提早改道。
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