快訊

果粉與安卓粉看發表會評價大不同！蘋果粉絲「反應太誇張」遭網狂酸

早晨財經速解讀／10年期美債殖利率再創新高 美債跌那麼兇 現在買還是很危險？

劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地

疑吊車故障…國1台中、大雅段紫爆 回堵到平面車道

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中國道開車族注意！今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急。據悉，疑似國一北上173.5公里至172.5公里大雅交流道一輛施工中的吊車故障，造成國道嚴重塞車，甚至回堵到平面車道

今早7點多，一輛在大雅交流道附近施工的吊車疑故障，造成中外線車道封閉，上午8點多，國一北上台中段到大雅段的國道即時路況更顯示紫爆，車輛幾乎無法動彈。

有民眾表示，台中市平面道路多段塞車，包含，西屯區中清路二段與環中路一段路口車多回堵、台灣大道市區往沙鹿方向，國一北上台中交流道回堵，慢車道回堵至朝富路、大雅交流道回堵至水湳，呼籲用路人提早改道。

今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急。圖／翻攝自國道即時路況
今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急。圖／翻攝自國道即時路況
今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急。圖／翻攝自國道即時路況
今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急。圖／翻攝自國道即時路況

車道 國道 塞車

延伸閱讀

用路人注意！國1北上大雅交流道吊車故障 台中多處路段成停車場

中秋連假國1大雅、豐原恐塞爆 中市：可改台74線接國4

國1湖口段鐵絲掉落綿延2.4公里 楊梅南下湖口「紫爆」

影／京華城工安意外初判「吊車超過荷重」 雇主最高罰30萬元

相關新聞

用路人注意！國1北上大雅交流道吊車故障 台中多處路段成停車場

國一北上173.5k至172.5k處近大雅交流道路段今早有吊車吊臂故障，因正處上班時間，已造成國道一號、市區道路多處回堵...

疑吊車故障 國1台中、大雅段紫爆 回堵到平面車道

台中國道開車族注意！今早8點多，國一北上台中到豐原段車多壅塞，其中台中段到大雅段更是紫爆，不少上班族塞在車陣中，相當著急...

新北雙溪老翁打獵頭部中彈死 警查同行者說謊 釐清案情中

新北市張姓老翁昨晚與蕭姓、楊姓友人持土製獵槍，到雙溪山區打獵、抓蝦時，張的頭部遭到槍擊送醫不治，蕭男報案指張遭不明人士槍...

瑞芳山區5人被蜂群螫傷 摘除20公斤虎頭蜂窩

基隆市、新北市瑞芳交界山區，昨有5人登山時遭蜂群攻擊受傷，劉女一度休克，送往基隆醫院急救保住性命。新北動保處人員上山找到...

台南高中女學生校園墜樓亡 警方初步調查無外力介入

台南市某中學本月25日下午3點多驚傳年約18歲的高中女學生，疑因有情緒問題，從4樓墜落1樓地面，女學生失去生命跡象，消防...

夫妻酒後口角台74線高架路旁衝突 妻傷送醫暫不提告

有民眾在網路上po出一段影片，在台74線20.3公里潭子往太平方向，一名女子被男子追打，女子在路邊一直閃躲，另一名男子停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦