新北雙溪老翁打獵頭部中彈死…同行者謊稱遭不明人士槍擊 警釐清案情中
新北市張姓老翁昨晚與蕭姓、楊姓友人持土製獵槍，到雙溪山區打獵、抓蝦時，張的頭部遭到槍擊送醫不治，蕭男報案指張遭不明人士槍擊。警方追查發現，獵槍是蕭男的，他疑擔心自製獵槍曝光說謊，並涉嫌丟棄槍彈，後來改稱張男使用獵槍不慎，槍枝走火射中自己。全案由檢警偵辦中。
50多歲蕭姓男子昨晚9點多到雙溪派出所報案，指他和70多歲張姓老翁和50多歲楊姓男子，昨天下午從新莊住家同車到雙溪雙泰產業道路野營，楊因有事傍晚先離開。蕭和張繼續飲酒，打算露營過夜。酒後兩人分頭到溪流上、下游捕蝦，他聽到槍響，發現張姓老翁疑遭不明人士槍擊倒地並報案，張經送醫不治。
瑞芳警分局和市警局刑警大隊、鑑識中心組專案調查，很快就查出楊男並非傍晚開車下山，蕭才改口指張對操作獵槍不熟悉，使用不慎導致走火誤傷自己。案發時他在附近抓蝦，聽到槍聲，回頭查看發現事態嚴重，把自製獵槍、子彈棄置河床草叢，再由楊男開車載他到派出所附近，他進去報案，楊開車離開。
檢警封鎖現場偵辦，今晨由蕭男帶往棄槍位置取出槍、彈。警方鑑識人員分別採集蕭男及張姓死者虎口處，送驗是否有火藥殘跡，釐清是誰開槍。另也通知楊男出面說明，釐清案發過程張男死因，釐清案情。
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