台南高中女學生校園墜樓亡 警方初步調查無外力介入

台南市某中學本月25日下午3點多驚傳年約18歲的高中女學生，疑因有情緒問題，從4樓墜落1樓地面，女學生失去生命跡象，消防人員獲報為女學生做心肺復甦術，並送到醫院搶救，可惜仍回天乏術。警方說，初步調查女學生墜樓沒有外力介入，將報請檢察官相驗查明死因。

據了解，25日下午3點多，這名18歲的女學生向老師表示要上廁所，獨自1人從學校教室走出來，再走到4樓就發生墜樓的不幸事件，老師發現後為她做心肺復甦術，消防人員接手急救送醫不治。警方初步調查研判女學生墜樓無外力介入，仍會報請檢察官相驗、查明女學生墜樓原因。

校方表示，女學生有情緒障礙問題，曾經就醫，並曾讀其他校高中，但休學2年，今年才到該校就讀不到1個月，會全力協助家長辦理後事。

外傳女學生疑在學校遭到霸凌，轄區警方面對媒體詢問回應，此案已在25日下午案發後著手調查，警方持續聯絡女學生家屬，家人相當傷心，迄25日晚間尚未聯絡到家長出面接受調查，沒有聽說有霸凌的狀況；對於女學生輕生動機原因，警方會對家長、校方師長相關人士做進一步調查。

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