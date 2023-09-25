夫妻酒後口角台74線高架路旁衝突 妻傷送醫暫不提告

有民眾在網路上po出一段影片，在台74線20.3公里潭子往太平方向，一名女子被男子追打，女子在路邊一直閃躲，另一名男子停車在外側車道，走過去勸架。警方表示，夫妻口角，先生喝酒發生衝突，妻子受傷送台中慈濟醫院治療，沒有大礙。

台中大雅警分局頭家派出所所長劉凱萍說，台中警方今晚7點半左右獲報，台74線快速道路20.3公里處（東向往太平方向匝道口）有人發生糾紛。

經了解，31歲林男開車，送33歲黃男與32歲林女夫妻。黃男酒後與其妻子發生口角，行經快速道路匝道口前，妻子負氣表示要下車，林男隨即將車停在路旁。

林女下車後，黃男因不滿也下車，卻與林女發生肢體衝突，林女臉部及四肢受傷，林男見狀上前勸架，後來與黃男駕車離去，獨留林女在現場。

警方獲報到場處置，通報消防人員將林女送往慈濟醫院治療。林女表示是夫妻口角，暫不提出傷害告訴，警方依程序告知相關權益、依規定家暴通報，通知相關人等到案說明，釐清案情。