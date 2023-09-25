快訊

新北、高雄市府聯手查台農 「綠雞蛋」初步結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫妻酒後口角台74線高架路旁衝突 妻傷送醫暫不提告

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

有民眾在網路上po出一段影片，在台74線20.3公里潭子往太平方向，一名女子被男子追打，女子在路邊一直閃躲，另一名男子停車在外側車道，走過去勸架。警方表示，夫妻口角，先生喝酒發生衝突，妻子受傷送台中慈濟醫院治療，沒有大礙。

台中大雅警分局頭家派出所所長劉凱萍說，台中警方今晚7點半左右獲報，台74線快速道路20.3公里處（東向往太平方向匝道口）有人發生糾紛。

經了解，31歲林男開車，送33歲黃男與32歲林女夫妻。黃男酒後與其妻子發生口角，行經快速道路匝道口前，妻子負氣表示要下車，林男隨即將車停在路旁。

林女下車後，黃男因不滿也下車，卻與林女發生肢體衝突，林女臉部及四肢受傷，林男見狀上前勸架，後來與黃男駕車離去，獨留林女在現場。

警方獲報到場處置，通報消防人員將林女送往慈濟醫院治療。林女表示是夫妻口角，暫不提出傷害告訴，警方依程序告知相關權益、依規定家暴通報，通知相關人等到案說明，釐清案情。

駕駛林男到案實施酒測，未發現飲酒駕車，但警方表示，他行駛在快速公路，臨時停車行為，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款規定，將處3000元以上6000元以下罰鍰。

路過民眾發現，男女在台74線快速道路旁發生糾紛，出現類似追打畫面。圖／取自記者爆料網
路過民眾發現，男女在台74線快速道路旁發生糾紛，出現類似追打畫面。圖／取自記者爆料網

慈濟 家暴

延伸閱讀

中秋連假國1大雅、豐原恐塞爆 中市：可改台74線接國4

影／以為有被撞煞車…台74線6車連環撞幸無人傷

北市高職學生網路口角不爽 拿滅火器噴教室18學生送醫

台74線草湖交流道主體完成 10月底前通車有譜

相關新聞

高雄男輕軌工地應徵臨時工遭拒 怒持刀劃傷包商反被K

曾姓男子今天下午4時許前往高雄市三民區大順二路與莊敬路口的輕軌工地求職，想應徵臨時工，遭張姓包商拒絕，曾男離去後，忿忿不...

夫妻酒後口角台74線高架路旁衝突 妻傷送醫暫不提告

有民眾在網路上po出一段影片，在台74線20.3公里潭子往太平方向，一名女子被男子追打，女子在路邊一直閃躲，另一名男子停...

基隆民宅火警 弟及時逃出 哥一度受困 輕微嗆傷無大礙

基隆市仁愛區南榮路243巷今晚發生民宅發生火警，同住的張姓兄弟，弟弟及時逃出屋外，哥哥一度受困3樓頂樓，脫困後因嗆傷送醫...

桃園女騎士遭撞慘死 駕駛「下車看完就逃」警方追緝中

桃園市大園區一名23歲梁姓女子，今下午騎車行經華興路二段與航城路二段路口時，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，小客車駕駛肇...

基隆民宅火警！男子一度受困火場頂樓 脫困後因嗆傷送醫

基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防局調派人車前往搶救。1名男子短暫受困3樓頂樓，脫困後因受輕微嗆傷，由救...

嘉市國中女學生墜樓送醫不治 檢警相驗：高處墜落死亡

嘉義市有名年約13歲女學生昨天傍晚不明原因從住家3樓墜樓，民眾發現後急忙報案，警、消據報趕到現場，由消防救護人員協助送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦