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新北、高雄市府聯手查台農 「綠雞蛋」初步結果出爐

基隆民宅火警 弟及時逃出 哥一度受困 輕微嗆傷無大礙

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市仁愛區南榮路243巷今晚發生民宅發生火警，同住的張姓兄弟，弟弟及時逃出屋外，哥哥一度受困3樓頂樓，脫困後因嗆傷送醫，無大礙。消防人員約半小時後將火撲滅，進入火場搜索，未發現有人受困。消防局初步研判起火點在1樓，起火原因待火災調查科人員鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9點43分接獲幸案，仁愛區南榮路243巷有民宅發生火災，先後共派遣消防車14輛、救護車3輛及消防員33人前往搶救。

火場是4樓加蓋建築，消防人員到達現場時，看到濃煙從屋內冒出，65歲張男受困在3樓，協助脫困後，發現他有吸入濃煙嗆傷，消防人員將他送往基隆長庚醫院治療脫險。消防人員布設水線灌救，撲滅火勢進行殘火處理，並進入火場搜索，確認無人受困，未添人員傷亡。

基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防員滅火後進入火場搜尋，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防員滅火後進入火場搜尋，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防局獲報派員前往搶救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防局獲報派員前往搶救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防局獲報派員前往搶救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防局獲報派員前往搶救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防局獲報派員前往搶救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛區南榮路243巷今晚有民宅發生火警，消防局獲報派員前往搶救。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 火災 消防員

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