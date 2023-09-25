基隆民宅火警 弟及時逃出 哥一度受困 輕微嗆傷無大礙

基隆市仁愛區南榮路243巷今晚發生民宅發生火警，同住的張姓兄弟，弟弟及時逃出屋外，哥哥一度受困3樓頂樓，脫困後因嗆傷送醫，無大礙。消防人員約半小時後將火撲滅，進入火場搜索，未發現有人受困。消防局初步研判起火點在1樓，起火原因待火災調查科人員鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9點43分接獲幸案，仁愛區南榮路243巷有民宅發生火災，先後共派遣消防車14輛、救護車3輛及消防員33人前往搶救。