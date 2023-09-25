基市滅火器政策調整 改以水滅火器取代現行乾粉滅火器

基隆市全市7000多具乾粉滅火器管理引發討論，消防局今天表示，長期置於戶外極易銹蝕，並產生爆裂意外，並非良策。10月4日將公布新作法，鄰里狹窄巷道及搶救困難地區如有裝設需求，將改由民政系統辦理，並安排專人常維護管理。

聯合報今天報導基隆去年以來發生多起滅火器自爆案件，地方憂心成為不定時炸彈，市府決定明年起分3年全面回收放在戶外空間的滅火器，不再設置，外界看法分歧。

消防局表示，目前狹窄巷道及搶救困難地區裝設的乾粉滅火器，總計7384具。基隆氣候潮濕且地形臨海，滅火器長期放置戶外，掛勾及瓶身極易銹蝕產生爆裂意外，造成市民財產損失及生命安全威脅，並非優良完善作法。