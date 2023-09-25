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基市滅火器政策調整 改以水滅火器取代現行乾粉滅火器

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市全市7000多具乾粉滅火器管理引發討論，消防局今天表示，長期置於戶外極易銹蝕，並產生爆裂意外，並非良策。10月4日將公布新作法，鄰里狹窄巷道及搶救困難地區如有裝設需求，將改由民政系統辦理，並安排專人常維護管理。

聯合報今天報導基隆去年以來發生多起滅火器自爆案件，地方憂心成為不定時炸彈，市府決定明年起分3年全面回收放在戶外空間的滅火器，不再設置，外界看法分歧。

消防局表示，目前狹窄巷道及搶救困難地區裝設的乾粉滅火器，總計7384具。基隆氣候潮濕且地形臨海，滅火器長期放置戶外，掛勾及瓶身極易銹蝕產生爆裂意外，造成市民財產損失及生命安全威脅，並非優良完善作法。

市府考量目前放置戶外乾粉滅火器缺乏維護管理，因此研擬出改善並優化滅火器政策，預計10月4日公布細節。往後各鄰里狹窄巷道及搶救困難地區，如有裝設滅火需求，仍由基層鄰里長提出需求，並由市府民政系統辦理，以「水滅火器」取代乾粉滅器，並落實專人日常維護管理，將較以往作法更為妥適。

基隆市曾發生放置戶外乾粉滅火器自爆事件，市府將改以水滅火器取代。記者游明煌／翻攝自監視器畫面
基隆市曾發生放置戶外乾粉滅火器自爆事件，市府將改以水滅火器取代。記者游明煌／翻攝自監視器畫面

基隆 炸彈

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