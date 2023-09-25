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台南安順橋下驚見全裸男浮屍 身分死因待查
台南市安南區安順橋下鹽水溪水域 ，今天下午近4點路過民眾發現水中有人載浮載沈，報消防人員搶救打撈上岸，發現是一具全裸男浮屍，因嚴重浮腫，外觀無法得知年齡，也沒有明顯外傷。轄區警方採證後將查明身分報請檢察官相驗釐清死因。
台南市消防局救災救護指揮中心 今天下午約3點56分受理民眾報案，位於安南區郡安路四段安順橋下鹽水溪水域疑有人，消防分隊人員到場後確認浮屍。下午4點20分將遺體搬至岸邊。
消防人員說，死者男性，全身赤裸，嚴重浮腫外觀無法得知年齡，交由員警調查。
轄區台南市警三分局接獲消防局通報後，到場採集死者指紋，將比對報警協尋失蹤人口，查明身分並報請南檢檢察官相驗後查明死因。警方說，死者沒有明顯外傷。
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