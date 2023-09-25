傳主管霸凌員警「飆罵撕東西」 八德分局：審議不成立

桃園市警察局八德分局一名主管疑似遭該分局員警在網路上爆料，稱其情緒控管有問題，不僅飆罵員警還疑似撕毀員警物品、搶手機錄音檔等。八德分局指出，經組成9人專案小組調查，審查後認為不成立，將營造友善職場環境並提供員警適時輔導。

一名網友在臉書指控，八德分局勤指中心一名主任疑情緒失控飆罵基層，甚至疑撕毀同仁物品及搶同仁手機錄音檔，痛批「一個有能力的領導人，不是靠歇斯底里拍桌嘶吼5、6分鐘來領導人，而是要用心、用二片耳朵及一個大腦聽基層同仁說明」，揚言八德分局若認為這種情形一次不算職場霸凌，就把錄音檔分享出去。