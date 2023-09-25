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痛失6名勇消…敬鵬大火的血淚教訓 桃園首創火場安全訓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

屏東明揚工廠大火造成4名消防員身亡，令全台相當悲痛，而桃園昔日也因新屋保齡球館、敬鵬火警，失去多名消防弟兄。桃園市自2018年敬鵬大火過後，向唯一倖存的一名同仁詢問當時火場狀況，為了不再失去寶貴的消防員，首創全台僅有的「火場安全訓」及「事故安全官」，希望避免生命逝去。

2018年4月28日，桃園市平鎮區敬鵬印刷電路板工廠因不明原因起火，因存放2千公升柴油，再加上存放大量化學藥劑，導致火勢一發不可收拾，最終造成6名消防隊員殉職，1名消防隊員重傷。事後消防局向他了解，當時是如何在火場中生存，將同仁的經驗結合國外教材，首創全台僅有的「火場安全訓」。

桃園市消防局規定，所有外勤消防員都必須進行為期1周的「火場安全訓」，以四大口訣「求救、自救、待救、好救」為主軸。「求救」為要求消防員必須學習「救命器」的正確啟動，在緊急情況下冷靜使用無線電，傳送專業的急救訊號，讓搜救人員確切得知求救訊息。

「自救」是消防員向外求救後，盡可能遠離起火點，找到相對安全等待救援的地方等待。而最關鍵的「待救」，善用身上的救命器並進行呼吸管理，因在火場中一人僅一支氣瓶，該如何將耗氣量降到最低，延長自己的空氣使用量，因此不只是安全訓期間，完訓後消防員也需在隊上進行長期訓練，搭配運動、情緒管理及重度耗氧動作練習。

最後則是「好救」，消防員在火場中受困，做好求救、自救並等待救援，讓搜救隊伍好救到自己。消防局指出，外勤人員完訓後，每兩年複測一次。今年初桃園市消防局完成分隊及大隊共約1300名外勤人員受訓，從2018年首創且完整落實，就是希望避免火場悲劇發生。

另桃園市消防局也首創「事故安全官」訓練，如同指揮官的手腳眼睛，當二級火警發生時，現場至少需有一名事故安全官，必須在火場外蒐集現場資訊，包括書面資料、火勢變化、建築狀況、危險物品及延燒狀況，最重要的是火煙判讀，協助指揮官做更全面精準的決策。

桃園市消防局表示，目前全台僅桃園有「事故安全官」訓練，訓練時間為期5周，自2020年起已培養60名事故安全官，其中最重要的訓練內容「實火訓練」，要求事故安全官必須精準判讀濃煙實火、火煙顏色和變化，並判斷煙的大小、速度及密度，希望藉由事故安全官及火場安全訓，有效保護消防員，也讓消防弟兄在火場自保，避免悲劇發生。

桃園市消防局規定所有外勤消防員都必須進行為期一周的「火場安全訓」，以四大口訣「求救、自救、待救、好救」為主軸。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局規定所有外勤消防員都必須進行為期一周的「火場安全訓」，以四大口訣「求救、自救、待救、好救」為主軸。圖／桃園市消防局提供
事故安全官必須精準判讀濃煙實火、火煙顏色和變化。圖／桃園市消防局提供
事故安全官必須精準判讀濃煙實火、火煙顏色和變化。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局從敬鵬大火倖存同仁經驗結合國外教材，首創全台僅有的「火場安全訓」。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局從敬鵬大火倖存同仁經驗結合國外教材，首創全台僅有的「火場安全訓」。圖／桃園市消防局提供
「事故安全官」如同指揮官的手腳眼睛，在火場協助指揮官判斷。圖／桃園市消防局提供
「事故安全官」如同指揮官的手腳眼睛，在火場協助指揮官判斷。圖／桃園市消防局提供

消防員 桃園

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