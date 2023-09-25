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持空氣槍射流浪貓！板橋男到案否認 辯稱只是驅趕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市海山警方日前接獲民眾報案，有男子於深夜持空氣槍朝流浪貓射擊，警方獲報後鎖定犯案男子身分，今天中午通知涉案的48歲游男到案。游男辯稱因貓咪隨地便溺抓壞車輛，才會持空氣槍朝空曠處射擊欲驅趕，堅稱並未朝貓射擊。警方詢後依社維法函送裁罰，游男虐貓行為則函請動保處裁處。

據了解，涉嫌攻擊流浪貓的48歲游姓男子，本月10日晚間10時許於板橋區縣民大道3段1處巷內，持空氣槍朝路邊的流浪貓射擊，貓咪遭攻擊後痛的慘叫哀號，附近住戶聽聞後查看赫然發現游男惡行，隔天立即至警局報警。

海山警方獲報後前往現場查訪，經調閱監視器後鎖定游男涉案，前往游男住處查看時卻發現屋內無人回應，警方於是循線通知游男到案。游男自知難以卸責，今天中午至警局到案說明，辯稱並未朝貓咪射擊，並交付1把空氣槍及1盒BB彈，警方詢後依社維法第65條函請裁罰，另游男攻擊流浪貓行為則函請市府動保處裁處。

游男持槍尋找目標。記者黃子騰／翻攝
游男持槍尋找目標。記者黃子騰／翻攝
游男深夜持空氣槍射貓。記者黃子騰／翻攝
游男深夜持空氣槍射貓。記者黃子騰／翻攝
游男交付空氣槍及BB彈。記者黃子騰／翻攝
游男交付空氣槍及BB彈。記者黃子騰／翻攝

浪貓 貓咪

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