影／疑似販毒集團窩裡反 警速逮開槍犯嫌 「被害人」卻失聯

新北市樹林警方昨天獲報發生槍擊，報案人自稱債務糾紛被開槍打破車窗玻璃，員警欲詳問細節，對方卻拒答並關機失聯。員警10個小時之後逮捕嫌犯，查獲瓦斯槍和毒品，卻發現疑為販毒集團內部糾紛，目前回頭要找報案人釐清相關案情。

據了解，37歲盧姓男子昨天上午8時30分報案，聲稱在樹林區中華路遭開槍打破車窗，但是他沒等到員警趕抵現場便離開，後續被詢問相關案情，卻沉默不回答，並將手機關機。後來盧男還找媒體投訴，也是把故事講了一半就不再接電話。

樹林警分局接獲報案之後，與新北市刑警大隊共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，擴大調閱監視器展開調查，昨天晚上6時許便在樹林區柑園街二段攔獲涉案車輛、逮捕39歲江姓男子，在車內查扣安非他命29.55公克、毒品咖啡包12包、瓦斯槍1把、瓦斯鋼瓶9支、鋼珠及BB彈等證物。

經查發現本案疑為販毒集團成員因帳目對不上，盧男短缺大約1萬5千元被幹部發現，只好先拿財物抵押，由江嫌負責保管。後來他籌到錢想贖回抵押品遭拒，於是昨天上午帶刀去樹林區找江嫌理論。

江嫌聲稱盧男持刀恐嚇要砍人，還噴辣椒水，駕車逃離。他氣不過開車追上，用瓦斯槍打破盧男駕駛座車窗玻璃，雙方不歡而散，沒想到盧男停車報警。

瓦斯槍初步檢驗未達殺傷力標準，目前專案小組仍持續尋找盧姓男子到案協助釐清案情，江嫌警詢後先依違反毒品危害防制條例、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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