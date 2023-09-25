保時捷逆向不讓警察行人 桃警開罰2單車主荷包失血7800元

桃園市一名網友上傳影片指出一輛保時捷轎車行經中壢區中原大學旁新中北路，逆向違規駛過斑馬線，連經過斑馬線警察都不讓行，引發網友熱議，中壢警方今天表示，經查該保時捷司機未禮讓行人及跨越雙黃線、逆向超車違規，警方聯繫車主到案說明，將依違反道路交通處罰條例開出2罰單，最高開罰7800元。

民眾在You Tube上傳行車紀錄器影片，一輛保時捷轎車本月20 日在中原大學旁新中北路口違規行駛，畫面中保時捷轎車逆向超車行駛，一名警察在斑馬線前不敢通行，保時捷轎車未禮讓行人、加速跨越雙黃線逆向超車違規行為，引起警方重視和調查。