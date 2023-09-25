基隆深澳坑4人遭蜂螫禍首捉到了 摘除20公斤蜂窩捕獲千隻虎頭蜂
新北市瑞芳區四腳亭山區今天上午有5人被虎頭蜂螫傷，動保處派員到山區尋找，下午找到中華大虎頭蜂在地底築造的蜂窩。捕蜂人員不敢大意，穿了兩件捕蜂衣挖除重約20公斤的蜂窩，裡面有上千隻虎頭蜂。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點46分接獲報案，位在四腳亭和基隆深澳坑交界處的天外天花園墓園，有3女1男遭蜂螫傷，派遣救護車將70歲郭女、張女、60歲劉女和64歲郭男送往基隆醫院治療。同行69歲鄭姓男子自行就醫。
5名傷者中，劉女傷勢較為嚴重，在醫院接受治療時一度休克，醫師緊急給予升壓藥及抗過敏藥物，生命徵象回穩，安排她住進加護病房觀察，其他4人無大礙。
新北市動保處表示，5人被螫傷地點為天然叢林區，許久沒有民眾經過，但有登山客留登山布條指引路線。這處山區今年7月初就有人被蜂螫傷，瑞芳區公所立即封閉山徑出入口，當時動保處人員未發現明顯蜂窩，僅摘除一小型長腳蜂窩。
今天再次傳出有人被蜂螫傷，動保處人員中午前往巡查，下午3時29分找到蜂窩，順利摘除。瑞芳區公所下午再次在山徑出入口設置封鎖線，同時設立告示牌，禁止民眾行走這山徑。
動保處長楊淑方表示，上千隻的蜂非常危險，很恐怖。秋季是虎頭蜂繁殖期，此時最為兇猛，攻擊性最高，呼籲民眾千萬勿前往無人維管場域，人煙罕至叢林區，避免驚擾蜂群遭受攻擊。
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