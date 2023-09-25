延續父親行善精神 台南企業家捐贈救護車給消防分隊
台南市桂田酒店董事長朱仁宗，代表已故父親朱炎田，慷慨捐贈1輛救護車給台南市消防局，將由後壁消防隊使用。捐贈儀式今天下午2點在永華市政中心舉行，市長黃偉哲及消防局長李明峯代表接受，並回贈感謝獎狀，以表彰企業善行義舉。
朱仁宗有感於父親朱炎田一生行善，決定秉持他的理念，並以父親的名義捐贈了1輛救護車，希望能延續父親的博愛精神。朱仁宗說，這次慷慨解囊、拋磚引玉，讓更多社會人士、團體及機構加入社會公益活動。
這輛救護車設備，配有新穎的電動擔架床，液壓式升降機的設計，讓消防人員單人即可操作。可預防在搬運傷病患時，造成的腰部受傷等職業傷害。遇有山區道路或路況不佳狀況時，電動擔架床可立馬鎖住，避免擔架產生晃動，增加緊急傷病患的舒適性。
市長黃偉哲表示，企業社會責任的資源支持對台南市來說非常重要，將善用桂田酒店的愛心美意，由於救護車的使用率很高，這次的捐贈對民眾有很大幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，這次願意將大愛延伸，足以為社會標竿、義行典範。
李明峯說，桂田酒店這次捐贈的救護車，車內配置皆依照第一線消防人員需求配置；車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，相信可以提高到院前的急救成功率，給予市民優質的緊急救護服務品質。
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