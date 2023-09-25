中秋、國慶連假 國道紅斑馬全線設置5個機動服務站

中秋節即將到來，接著還有國慶日，國道公路警察局2個連假期間都將設置「機動服務站」，分別在高速公路的北、中、南、東部包括中壢、泰安、東山、清水、蘇澳服務區，提供相關服務。

中秋假期自9月29日至10月1日、以及國慶假期從10月7日至10日，期間於上述5個高速公路服務區設置「機動服務站」，由員警駐守提供包括受理報案、協尋車輛與遺失物、路況訊息諮詢之外，並將安排防竊、防詐騙宣導，同時還會有小紅斑馬巡邏車、國道警察臂章小圓盾，讓親子同樂拍照打卡。