中秋、國慶連假 國道紅斑馬全線設置5個機動服務站
中秋節即將到來，接著還有國慶日，國道公路警察局2個連假期間都將設置「機動服務站」，分別在高速公路的北、中、南、東部包括中壢、泰安、東山、清水、蘇澳服務區，提供相關服務。
中秋假期自9月29日至10月1日、以及國慶假期從10月7日至10日，期間於上述5個高速公路服務區設置「機動服務站」，由員警駐守提供包括受理報案、協尋車輛與遺失物、路況訊息諮詢之外，並將安排防竊、防詐騙宣導，同時還會有小紅斑馬巡邏車、國道警察臂章小圓盾，讓親子同樂拍照打卡。
此外，連續假期外出旅遊人數眾多，車流量和事故率都會較平日增加，國道公路警察局提出「線上服務站」的新方式，每一個服務區都會放置QR碼，民眾只要掃碼即可連線，由分隊幹部和承辦人提供即時服務，同時將加強至各服務站巡邏守望，方便返鄉和旅遊民眾獲得協助。
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