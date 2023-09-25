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防制山道猴子飆風再起 彰化139線中秋連假繃緊神經

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣道139線今年農曆鬼月前，共發生152件車禍，造成3死110人受傷，經警方加強取締及鬼月忌諱才沈寂，面對中秋節3天連假，縣府交通處除了重新修補139線易肇事彎道分隔島大型交通桿外，警方也將強力執法，夜間加強巡邏，防止治安事故。

彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，兩側有林蔭隧道，是知名自行車遊憩路線，也吸引重機族及超跑族競飆，尤其東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段最熱門，尤其在數個連續彎道，一些喜歡飆速機車騎士，在過彎、壓車時未減慢速度，一個疏忽往往衝到對向車道被撞，或者自撞路樹、護欄，甚至墜落山谷。

彰化縣政府除了調降此一路段行車速限為40公里，並設有兩具固定式測速桿，同時加強警網攂攔查，也加強標線、標識設置，在幾個主要奪命彎道，更在中央分隔島設置大型交通桿桿，卻仍被車輛撞損十分嚴重，但車禍傷亡仍居高不下。

尤其今年139線車禍傷亡有升高趨勢，5到8月正值暑假期間，在此一路段9公里處的「死亡彎道」，即有3人自撞路樹或護欄死亡，警方強力取締，8月共取締1251件，9月到今天為止也取締400件，加上正值農曆鬼月，民眾忌諱較多，因此近兩個月來，即有效降低車禍事故。

縣府邀請逢甲大學運輸與物流學系專任助理教授洪百賢到139線會診，洪百賢當場開出「藥方」指出，現在路邊的水泥護欄可以更改成鋼板式、滾筒式，或像橡膠輪胎式護欄；中央分隔島加設大型交通桿；沿線反光標誌一致性，也就是取消中央處的貓眼，避免車胎輾壓摔車；彎道路寬縮減。他表示沿線約4、5處彎道，路寬縮減可以減低壓車過彎行為及車速放慢。

彰化警分局指出，中秋節連碬，警方將再加派警力攔查，並執行酒測，由於中秋夜也常有民眾聚集、賞月，也會加派警網夜間巡查，防止治安事故發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋節3天連假，為防制彰化縣道139線飆風再起，彰化縣政府在139線主要肇事彎道，補強中央分隔島大型交通桿，有警示及緩衝效果。記者劉明岩／攝影
中秋節3天連假，為防制彰化縣道139線飆風再起，彰化縣政府在139線主要肇事彎道，補強中央分隔島大型交通桿，有警示及緩衝效果。記者劉明岩／攝影
中秋節3天連假，為防制彰化縣道139線飆風再起，彰化縣政府在139線主要肇事彎道，補強中央分隔島大型交通桿，有警示及緩衝效果。記者劉明岩／攝影
中秋節3天連假，為防制彰化縣道139線飆風再起，彰化縣政府在139線主要肇事彎道，補強中央分隔島大型交通桿，有警示及緩衝效果。記者劉明岩／攝影

中秋節 車禍

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