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關西消防分隊獲贈救護車 捐贈儀式哀悼殉職勇消賴俊儒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣關西鎮東山里出生的鄉親徐玉樹，為回饋社會，捐贈總價383萬元的救護車給家鄉的關西消防分隊。今天捐贈儀式於關西消防分隊舉行，也因屏東明揚工廠爆炸案中殉職的一名消防員賴俊儒，曾在關西分隊服務，捐贈儀式進行時，全體人員起立為殉職的勇消默哀1分鐘。

新竹縣消防局表示，受贈的救護車使用福斯T.1 KOMBI 7速自手排柴油引擎平頂商旅車，設有救護車標準救護裝備器材，後車廂有安全座椅、鋁合金可折疊擔架床、小兒擔架床固定裝置組及戰術止血帶等實用器材和裝備。

救護車配有造價上百萬的多功能生理監視器，集12導程心電圖機、電擊器、血壓計、血氧計等多功能於一身。低調的徐玉樹為善不欲人知，將救護車命名為「鄉親號」，將善行與鄉親同享。

徐玉樹的小姨子許貝鈺表示，因為在汽車公司服務，經常辦理救護車、復康巴士的捐贈事宜，姊夫徐玉樹決定要捐車後，委由她全權處理，救護車捐贈總價高達383萬元。

徐玉樹說，自己在關西長大，後來離家打拚，繞了一大圈後還是覺得故鄉的水最甜，希望可以為家鄉盡點心力，自己能做的只是杯水車薪，希望拋磚引玉讓更多人能一起發揮大愛。徐玉樹的父親對於兒子的舉動則表示與有榮焉。

新竹縣消防局長陳中振感謝徐玉樹的善行，關西分隊同仁會將救護車的效益發揮至最大。

救護車配有一台造價上百萬的多功能生理監視器，集12導程心電圖機、電擊器、血壓計、血氧計等多功能於一身。圖／新竹縣消防局提供
救護車配有一台造價上百萬的多功能生理監視器，集12導程心電圖機、電擊器、血壓計、血氧計等多功能於一身。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣關西鎮東山里出生的鄉親徐玉樹（左2），為回饋社會，捐贈總價383萬元的救護車給家鄉的關西消防分隊。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣關西鎮東山里出生的鄉親徐玉樹（左2），為回饋社會，捐贈總價383萬元的救護車給家鄉的關西消防分隊。圖／新竹縣消防局提供
殉職的消防員賴俊儒，曾經服務於關西分隊，捐贈儀式進行時，全體人員也起立為殉職的勇消默哀1分鐘。圖／新竹縣消防局提供
殉職的消防員賴俊儒，曾經服務於關西分隊，捐贈儀式進行時，全體人員也起立為殉職的勇消默哀1分鐘。圖／新竹縣消防局提供

救護車 新竹 屏東

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