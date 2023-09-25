國家公園當垃圾場 男載運8百公斤廢棄物丟陽明山巴拉卡公路

謝男涉嫌三度載運廢棄物，棄置陽明山巴拉卡公路邊。圖／保七總隊提供

29歲謝姓男子為賺外快，涉嫌載運至少8百公斤的營建廢棄物至陽明山巴拉卡公路，尋覓人煙稀少處，直接將國家公園當作垃圾場，把廢棄物丟下邊坡，其中還包含自家垃圾。保七總隊第四大隊循線查緝，謝男自知遭鎖定投案，今遭依廢棄物清理法送辦。

保七四大隊指出，今年1月中旬接獲陽明山國家公園管理處巡山員通報，陽明山巴拉卡公路6.2至6.5K處邊坡，驚見多個太空包、黑色垃圾袋還有木板，隨即找來機具吊掛至路面，發現是營建廢棄物，還有家用垃圾。

警方循線追查，調閱監視器比對來往車輛抽絲剝繭，鎖定29歲謝男涉案，日前謝男自知難逃法網，現身投案自白。謝男平時打零工為生，為多賺外快，沒有合法的廢棄物清除許可文件，今年1月間，涉嫌擅自以每車1萬5千元價格，載運3車的工地營建廢棄物，任意棄置國家公園，其中還包有自家垃圾，彷彿將國家公園當作垃圾場。

全案今依廢棄物清理法函送士林地檢署偵辦。警方呼籲，謝男行為涉違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科新台幣1500萬元罰金，民眾莫貪圖一時便利，造成環境污染。