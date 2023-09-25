快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家公園當垃圾場 男載運8百公斤廢棄物丟陽明山巴拉卡公路

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

謝男涉嫌三度載運廢棄物，棄置陽明山巴拉卡公路邊。圖／保七總隊提供
謝男涉嫌三度載運廢棄物，棄置陽明山巴拉卡公路邊。圖／保七總隊提供

29歲謝姓男子為賺外快，涉嫌載運至少8百公斤的營建廢棄物陽明山巴拉卡公路，尋覓人煙稀少處，直接將國家公園當作垃圾場，把廢棄物丟下邊坡，其中還包含自家垃圾。保七總隊第四大隊循線查緝，謝男自知遭鎖定投案，今遭依廢棄物清理法送辦。

保七四大隊指出，今年1月中旬接獲陽明山國家公園管理處巡山員通報，陽明山巴拉卡公路6.2至6.5K處邊坡，驚見多個太空包、黑色垃圾袋還有木板，隨即找來機具吊掛至路面，發現是營建廢棄物，還有家用垃圾。

警方循線追查，調閱監視器比對來往車輛抽絲剝繭，鎖定29歲謝男涉案，日前謝男自知難逃法網，現身投案自白。謝男平時打零工為生，為多賺外快，沒有合法的廢棄物清除許可文件，今年1月間，涉嫌擅自以每車1萬5千元價格，載運3車的工地營建廢棄物，任意棄置國家公園，其中還包有自家垃圾，彷彿將國家公園當作垃圾場。

全案今依廢棄物清理法函送士林地檢署偵辦。警方呼籲，謝男行為涉違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科新台幣1500萬元罰金，民眾莫貪圖一時便利，造成環境污染。

謝男涉嫌三度載運廢棄物，棄置陽明山巴拉卡公路邊，警方現場稽查。圖／保七總隊提供
謝男涉嫌三度載運廢棄物，棄置陽明山巴拉卡公路邊，警方現場稽查。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲廢棄物。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲廢棄物。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲廢棄物。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲廢棄物。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲廢棄物。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲廢棄物。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲遭棄置的木板。圖／保七總隊提供
警方在陽明山巴拉卡公路邊坡查獲遭棄置的木板。圖／保七總隊提供

廢棄物 國家公園 陽明山

延伸閱讀

昔日「電玩大亨」周人蔘要再入獄！ 非法處理廢棄物判關1年1月定讞

花蓮砂石場廢棄物遭推平非清運 陳椒華要求執行確實

內政部設國土、國家公園署 立宗教司 林右昌：整合強化

巨貘遭猛禽圍攻狂啄無力反抗瀕死！遊客嚇喊救命導遊卻笑曝反轉真相：在做SPA

相關新聞

下水道承包商未拉圍籬險害命 永和OL低頭滑手機墜涵洞

新北市1名27歲丁姓女子今天上午行經永和區保平路時，疑因低頭滑手機未注意前方路況，不慎跌入因施工開啟的人孔蓋涵洞內，施工...

國家公園當垃圾場 男載運8百公斤廢棄物丟陽明山巴拉卡公路

29歲謝姓男子為賺外快，涉嫌載運至少8百公斤的營建廢棄物至陽明山巴拉卡公路，尋覓人煙稀少處，直接將國家公園當作垃圾場，把...

地上一坨蜜蜂成群飛起螫人 山友：好恐怖想跑來不及

「真是太恐怖了」，4名登山客今天在山區遭蜂螫傷，由基隆市消防局救護車送醫。1名受傷女子說，看到「蜜蜂」要跑已經來不及了，...

她奔銀行領100萬卻不知帳戶遭警示 北市警到場依詐欺共犯送辦

張姓女子日前跑去中正區某銀行要提領100萬元，行員發現張女使用的帳戶已遭列為警示帳戶，認為怪異報警。警方趕抵，詢問提領用...

住宅火警…屋主被救出自稱「煮菜燒焦」 起火點卻在房間床上

新北市新莊區民安路昨晚發生住宅火警，消防隊迅速撲滅火勢、救出吸入濃煙的48歲游姓屋主，他供稱炊事不慎引起火災，屋內起火點...

影／逢甲商圈大排被塗鴉十多幅 3人落網2人未到案

台中市西屯區新庄仔溪旁有人任意塗鴉，初查有塗鴉10多幅，有市民看不下去，在網路發文爆料，指控像是「貧民窟」，警方調閱監視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦