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下水道承包商未拉圍籬險害命 永和OL低頭滑手機墜涵洞
新北市1名27歲丁姓女子今天上午行經永和區保平路時，疑因低頭滑手機未注意前方路況，不慎跌入因施工開啟的人孔蓋涵洞內，施工人員見狀趕緊協助丁女脫困。救護人員到場發現丁女肢體擦挫傷立即送醫。警方到場將工人帶回製作筆錄以釐清相關責任，受傷的丁女將待傷勢好轉後再行決定是否提告。
據了解，承包新北市水利局汙水設施科的廠商今天上午8時許，在永和區永平路151巷內進行汙水下水道工程。工人將人孔蓋打開後準備施工，但現場卻未擺設圍籬，此時住在附近的丁姓女子正步行準備去騎機車，行經該處時疑因低頭滑手機未注意前方人孔蓋已開啟，不慎踩空跌入涵洞內。
施工人員見狀趕緊將丁女拉起，發現她身體多處擦挫傷立即通報119，救護人員到場後發現丁女左小腿撕裂傷，先為丁女包紮後送醫治療，所幸並無生命危險。永和警方到場進行調查，目前已將施工人員帶回警局詢問釐清責任歸屬，並將待丁女傷勢穩定後決定是否提告。
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