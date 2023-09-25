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好強！熱心新竹警助華裔男尋根 憑一句話找到在台親戚

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市警局第一分局北門派出所警員林聖泰日前與美籍華裔林姓男子巧遇，事後林男提到因母親的思念而返台尋根，談到祖父是竹市城隍廟附近的德興書局創辦人，林聖泰根據有限的線索，終於幫對方找到親戚，讓林男既雀躍又感動。

美籍華裔林男今年4月至新竹市城隍廟遊玩時，見竹一分局北門所員警於路口交通疏導，便上前詢問是否可以合照，為旅遊留下美好回憶，後兩人相談甚歡，便交換IG，也才知道林男是消防員，同為警消的緣份。

後來林男告訴林聖泰，因在台灣的祖母於去年過世，幼年時就移居美國的母親心急如焚，手中更無其他親戚的聯繫方式，他僅知曾祖父是竹市城隍廟附近的德興書局創辦人。林聖泰二話不說，會同中興里里長黃丞廷協助，也因長期深耕地方人文，順利找到親戚聯繫方式，讓林男雀躍不已，感激警方及里長熱心幫助之情。  

第一分局分局長簡彥匡表示，本分局同仁本於服務熱忱，深耕社區警政，能適時地協助民眾需求，本案不僅彰顯同仁執勤應對進退素質，更讓外籍旅客對臺灣警察留下美好印象，無異是國民外交的優良典範。

北門派出所警員林聖泰（左）為美籍華裔林姓男子在台尋人，順利找到親戚聯繫方式。圖／警方提供
北門派出所警員林聖泰（左）為美籍華裔林姓男子在台尋人，順利找到親戚聯繫方式。圖／警方提供

親戚 城隍廟 新竹

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