地上一坨蜜蜂成群飛起螫人 山友：好恐怖想跑來不及

4名登山客今天在新北市瑞芳區和基隆市信義區山區遭蜂螫傷，患處因局部發炎變黑。記者邱瑞杰／翻攝 「真是太恐怖了」，4名登山客今天在山區遭蜂螫傷，由基隆市消防局救護車送醫。1名受傷女子說，看到「蜜蜂」要跑已經來不及了，蜂群在身邊圍繞，她不敢動，雙手環抱胸前，被叮到唉唉叫，最後痛到倒地，沒力量走路。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點46分接獲報案，瑞芳區四腳亭和基隆信義區交界處，天外天花園墓園有3女1男遭蜂螫傷。消防局派遣救護車將4人送往衛生福利部基隆醫院治療。

4名傷者送醫時，被蜂螫傷患處明顯因發炎變黑，其中有名女子一度出現休克症狀，經醫師緊急救治，給予升壓藥及抗過敏藥物後，生命徵象恢復正常。

郭姓女子說，看到蜜蜂的時候，要跑已經來不及了，真是太恐怖了。常常爬山，頭一次碰到蜜蜂，快嚇死了。前面看到蜜蜂要跑已經來不及了。

她說，一開始看到蜜蜂在地上，突然飛起來攻擊他們。大家都不敢動，因為蜂群在頭部四周繞，她只能雙手抱胸，然後耳朵、背部、脖子、肩膀和手都被螫了，很痛、很麻，痛到唉唉叫。。

張姓女子也被蜂群螫了1、20下，她說，發現蜜蜂的時候，就是看到牠們「一坨在地上」，然後就一整群「嗡嗡嗡出現」，朝她咬下去，很痛。