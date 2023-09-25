快訊

杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

浪浪遭霸凌跳河求生！落水後3鱷魚盯上包圍 下秒1動作竟救了牠

調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／逢甲商圈大排被塗鴉十多幅 3人落網2人未到案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區新庄仔溪旁有人任意塗鴉，初查有塗鴉10多幅，有市民看不下去，在網路發文爆料，指控像是「貧民窟」，警方調閱監視器，查出有李姓男子等5人涉案，昨晚已通知李等3人到案，警方正在積極聯絡另外兩名涉案人到案，將依毀損、違反社維法等案件送辦，水利局將派員清除塗鴉，恢復市容。

第六警分局西屯所在23日凌晨1時許接獲報案，至善路內新庄仔溪排水溝旁有遭塗鴉情事，初查有10多幅的塗鴉，經通知業管的水利局後，調閱周邊監視器，發現有李姓男子（21歲）等5人涉案，其中李等3人在昨晚已到案，辯稱「我們都是這個圈子的同好」。

警方將陸續通知其他兩名涉案人到案，警詢後依毀損、違反社會秩序維護法等案件送辦。

有市民昨天在臉書「爆料公社」發文，提到逢甲商圈的至善路、逢甲路附近的新庄仔溪的排水溝，遭不明人士塗鴉，而且不只一處，詢問市長盧秀燕是否同意此種藝術風格，也直言不明人士塗鴉後隨意棄置油漆罐，若再多些垃圾，就像是「貧民窟」。

第六警分局表示，民眾在街頭任意塗鴉、破壞市容環境是有法律責任的，根據社維法規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000千元以下罰鍰或申誡。

台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社

爆料公社 排水溝

延伸閱讀

影／逢甲商圈大排被塗鴉客入侵 市民氣炸警要抓5人

台鐵塗鴉怪客抓到了！22歲男犯後出國今返台 喊「都是外國人噴的」

遭外籍怪客塗鴉車廂 中捷將求償修復費及公司聲譽費用

獨／圈內人預言成功 北捷、中捷車廂塗鴉客果然是外國人

相關新聞

地上一坨蜜蜂成群飛起螫人 山友：好恐怖想跑來不及

「真是太恐怖了」，4名登山客今天在山區遭蜂螫傷，由基隆市消防局救護車送醫。1名受傷女子說，看到「蜜蜂」要跑已經來不及了，...

2女童遭撞飛驚悚影像曝光 騎士無照未禮讓行人將罰4萬2千元

新北市20歲施姓男子昨天騎機車行經中和區新生路時，見路口有多名孩童正在過馬路，施男疑因車速過快閃避不及，當場撞上2名女童...

嘉義看守所受刑人昨晚逃台南六甲 今中午在台南新營落網

逾期未歸遭刑事局發布重要緊急查緝專刊的嘉義看守所受刑人邱建偉，傳出騎機車現身台南六甲區，據知，警方調閱路口監視器及車牌辨...

好強！熱心新竹警助華裔男尋根 憑一句話找到在台親戚

新竹市警局第一分局北門派出所警員林聖泰日前與美籍華裔林姓男子巧遇，事後林男提到因母親的思念而返台尋根，談到祖父是竹市城隍...

她奔銀行領100萬卻不知帳戶遭警示 北市警到場依詐欺共犯送辦

張姓女子日前跑去中正區某銀行要提領100萬元，行員發現張女使用的帳戶已遭列為警示帳戶，認為怪異報警。警方趕抵，詢問提領用...

住宅火警…屋主被救出自稱「煮菜燒焦」 起火點卻在房間床上

新北市新莊區民安路昨晚發生住宅火警，消防隊迅速撲滅火勢、救出吸入濃煙的48歲游姓屋主，他供稱炊事不慎引起火災，屋內起火點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦