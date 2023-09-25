影／逢甲商圈大排被塗鴉十多幅 3人落網2人未到案

台中市西屯區新庄仔溪旁有人任意塗鴉，初查有塗鴉10多幅，有市民看不下去，在網路發文爆料，指控像是「貧民窟」，警方調閱監視器，查出有李姓男子等5人涉案，昨晚已通知李等3人到案，警方正在積極聯絡另外兩名涉案人到案，將依毀損、違反社維法等案件送辦，水利局將派員清除塗鴉，恢復市容。

第六警分局西屯所在23日凌晨1時許接獲報案，至善路內新庄仔溪排水溝旁有遭塗鴉情事，初查有10多幅的塗鴉，經通知業管的水利局後，調閱周邊監視器，發現有李姓男子（21歲）等5人涉案，其中李等3人在昨晚已到案，辯稱「我們都是這個圈子的同好」。

警方將陸續通知其他兩名涉案人到案，警詢後依毀損、違反社會秩序維護法等案件送辦。

有市民昨天在臉書「爆料公社」發文，提到逢甲商圈的至善路、逢甲路附近的新庄仔溪的排水溝，遭不明人士塗鴉，而且不只一處，詢問市長盧秀燕是否同意此種藝術風格，也直言不明人士塗鴉後隨意棄置油漆罐，若再多些垃圾，就像是「貧民窟」。