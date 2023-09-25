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2女童遭撞飛驚悚影像曝光 騎士無照未禮讓行人將罰4萬2千元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市20歲施姓男子昨天騎機車行經中和區新生路時，見路口有多名孩童正在過馬路，施男疑因車速過快閃避不及，當場撞上2名女童後連人帶車倒地滑行。警消獲報趕抵發現2名女童全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。警方對施男舉發無照駕駛及行經路口未停讓行人，2名女童違規穿越道路部分也依法告發。

施男撞上女童驚險過程也被後方機車行車記錄器拍下PO網。從畫面中可見施男當時從內側快速超越其他機車欲通過新生街148巷路口，但此時路口已經有多名孩童正在過馬路，施男見狀已來不及煞車當場撞上2名8歲女童，其中1名女童還被撞飛約5公尺重摔落地。一旁路人見狀趕緊上前查看孩童傷勢並報警，救護人員到場發現2名女童全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無生命危險。

警方到場進行採證，發現施男無照駕駛且行經路口時未禮讓行人造成傷亡，依道路交通管理處罰條例第21條及第44條進行告發，最高可處4萬2千元罰款，並吊扣駕照1年。另外2名女童未違規穿越道路部分則依法處500元罰款。確切車禍肇責歸屬仍待警方調查。

施男撞飛2名女童。圖／擷取自社會事新聞影音
施男撞飛2名女童。圖／擷取自社會事新聞影音
施男騎機車自內側欲通過路口。圖／擷取自社會事新聞影音
施男騎機車自內側欲通過路口。圖／擷取自社會事新聞影音
2名女童正穿越馬路。圖／擷取自社會事新聞影音
2名女童正穿越馬路。圖／擷取自社會事新聞影音

撞飛 車禍 路口不停讓行人

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