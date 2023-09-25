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酒醉男奔大安臨江街夜市翻倒紙箱「砸場」 前女友：他來要錢

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

黃姓男子昨天晚上跑去前女友林姓女子的大安臨江街夜市攤位鬧場，翻倒紙箱以及架上的髮飾商品，期間頻頻大聲咆哮「要錢」，當下來往遊客眾多，不少人嚇壞側眼旁觀、報警。警方趕抵，將黃男拉開制止並控制現場，觀察黃男酒醉，帶回派出所管束，確認林女不提告，警方依社維法開罰1萬2000元以下罰鍰。

事發當下有民眾錄影，並上傳社群網路寫上「夜市驚傳暴力砸攤」，北市大安警方澄清，此狀況是男女感情糾紛，昨天晚上8點半獲報，通化夜市有人鬧場趕抵，現場是黃男（42歲）憑著酒意到前女友林女（47歲）的攤位借錢未果，憤而將林女的髮飾攤位推倒。

現場雜亂，警方確認無人受傷，由於黃男明顯酒醉，遂控制他行動依法帶回派出所管束，事後詢問林女是否提告，林女觀察現場表示損失不多，不提告，不過警方認為黃男行為已影響行經夜市之不特定之人，依社維法第68條第2項藉端滋擾公共場所，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

黃姓男子昨天晚上憑著酒意，跑去前女友大安區臨江街夜市的攤位「要錢」，見未果就翻倒攤販紙箱砸場，民眾見狀立刻報警。記者翁至成／翻攝
黃姓男子昨天晚上憑著酒意，跑去前女友大安區臨江街夜市的攤位「要錢」，見未果就翻倒攤販紙箱砸場，民眾見狀立刻報警。記者翁至成／翻攝

夜市 女友

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